金属期市：期铜下跌，因美元走强且中国需求疲弱

* LME铝库存增加25,225吨，铜库存亦上升

* 美国2月民间就业人数增加19.8万人

* 美国经济数据公布后，美元兑欧元和日圆上涨

路透伦敦3月6日 - 期铜价格周三下跌，因美元上涨，之前公布的数据显示2月美国民间就业人数增幅高于预期，而且投资者担心金属消费大国中国的需求情况。

2月初期铜价格触及8,346美元的高位后，目前已累计跌7%，因市场对中国工业用户将在春节假期后踊跃增加库存的预期消退。

德国商业银行分析师Daniel Briesemann称，“目前更加负面的消息到处蔓延，这令铜价走势受到抑制，”

周二公布的数据显示，2月中国服务业增长放缓，与制造业活动走软趋势相符。

汇丰中国2月服务业采购经理人指数(PMI)经季节调整后从1月的54.0降至52.1。

“近期有些经济数据令人失望，例如中国PMI以及1月贸易数据都相当疲弱，”Briesemann称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨7,690美元，周二报7,772美元。

美元兑欧元和日圆扩大涨势，此前数据显示2月美国民间就业人数增加19.8万人，再次显示就业市场好转。

美元走强使金属对于其他货币持有者来说更加昂贵。

上海期交所主力6月期铜合约 下滑0.21%，收报每吨56,700元人民币(9,100美元)。

Briesemann称，在中国公布更多经济和贸易数据使前景更加明朗前，铜价可能将进一步下跌，但其补充称目前是买入良机。

独立技术分析师Cliff Green称，在短暂修正性反弹后，铜价料将下跌，有可能触及关键水准7,640美元。

欧盟统计局周三公布，欧元区2012年第四季区内生产总值(GDP)确认为较前季下滑0.6%,较上年同期下滑0.9%，深度陷入衰退，这令铜市更加黯淡。

亚洲交易商称，铜的消费方没有在高位买入。“与新年期间相比，需求略有改善，但我们不能说需求已经走强，”金属咨询公司CRU驻北京分析师Chunlan Li表示。

**库存增加**

从中国两会上传来的消息帮助抑制了铜价跌势，中国政府报告誓言提高政府支出以使今年经济成长率达到7.5%，并称城镇化将是未来数年国内经济活动的主要推动力。

但LME许多金属库存周三持续上升，对需求疲弱的数据给予更多压力。

过去一个月铜库存增加五分之一，去年10月以来增加一倍至473,750吨。

铝库存周三增加25,225吨，至519万吨，略低于去年12月触及的纪录高位524万吨。锌库存自9月以来已增长31%至120万吨。

三个月期锌 收报1,974美元，周二报2,007美元；期铝 报1,953美元，周二报1,976美元；期铅 报2,192美元，周二报2,225美元，期锡 报23,470美元，周二报23,450美元。

期镍 收盘时没有交易，买价报16,525美元，周二报16,700美元。

以下为1735GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 348.25 -2.20 -0.63 365.25 -4.65 LME期铝 1958.25 -17.75 -0.90 2073.00 -5.54 LME期铜 7702.25 -69.75 -0.90 7931.00 -2.88 LME期铅 2191.75 -33.25 -1.49 2330.00 -5.93 LME期镍 16564.00 -136.00 -0.81 17060.00 -2.91 LME期锡 23405.00 -45.00 -0.19 23400.00 0.02 LME期锌 1982.00 -25.00 -1.25 2080.00 -4.71 上海期铝 14770.00 135.00 +0.92 15435.00 -4.31 上海期铜 56730.00 -80.00 -0.14 57690.00 -1.66 上海期锌 15285.00 -75.00 -0.49 15625.00 -2.18

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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