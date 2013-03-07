金属期市：期铜期铝收高，因美国初请失业金数据良好且欧元上涨

* 美国一周初请失业金人数意外下降

* 欧元兑美元上涨，此前欧洲央行没有提供放宽政策的暗示

* 年初迄今铜价跌1.9%

* 市场关注：美国将于周五1330GMT公布非农就业数据

路透伦敦3月7日 - 期铜和期铝价格周四反弹收高，受欧元走强及美国经济数据优于预期提振，但铜消费大国中国需求放缓可能将令期价进一步涨势受限。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.0%，报每吨7,765美元，周三曾下跌1%。期铝 涨1.3%，报1,979美元。

尽管期铜脱离上周触及的三个月低位，但年初迄今价格仍下跌1.9%。2月铜价跌逾4%。

周四美国公布的数据显示，上周初请失业金人数意外下降，投资者深受鼓舞。

“这是非常令人鼓舞的数据，它显示初请失业金人数连续几周处于下跌趋势，”Ameriprise Financial Services资深分析师Russell Price称。

投资者可能密切关注周五美国将公布的非农就业数据，该数据被视为美国经济的关键就业市场指标。

Natixis商品研究主管Nic Brown称，“美国楼市正在明显改善，这将产生连锁效应，但财政紧缩的整体问题将在一段时间内对经济成长构成严重拖累。”

欧元兑美元上涨，这亦提振铜铝价格。

欧元兑美元上扬，在欧洲央行维持利率在纪录低位0.75%不变后，该央行总裁德拉吉没有对未来几个月的货币宽松政策作出暗示。

Natixis的Nic Brown称，在市场看到中国需求旺盛的明确迹象前，基本金属价格不太可能大幅上涨。中国最近出台了针对楼市更严苛的措施，这压低了铜价。

“假如铜价接近每吨7,500美元，我们预计来自(中国)的买盘将大幅增加，但目前仅有一些交易商逢低吸纳的迹象，”澳新银行分析师在研究报告中称。

所有目光都在关注中国的需求前景，在春节假期前2月中国铜的消费放缓。

中国新的领导集体本周举行会议，市场密切关注政策声明，以从中寻找对金属需求的潜在影响。目前的声明仅包括允许人民币汇率更具弹性以及优先发展城镇化。

期锡 收高0.8%报23,655美元，期锌 升0.8%报1,990美元。期铅 涨0.9%报2,211美元，期镍 上扬0.8%，报16,650美元。(完)

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