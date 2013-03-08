金属期市：期铜下跌，因美元上涨及铜供应增加

* 2月中国铜进口下降15.1%，因受春节效应影响

* 美元兑欧元上涨

* 美国企业雇主增加雇聘，失业率跌至四年低点

路透伦敦3月8日 - 期铜价格周五收低，受美元走强及全球股市上涨打压，因商品投资者担心铜供应增加及需求下降。

周五公布的海关数据显示，2月中国商品进口意外疲弱，较上年同期下降15.2%至13个月低点。

2月铜进口降至20个月来最低水准，由于春节假期影响，进口商削减进口数量。

中国是包括基本金属在内多数商品的全球最大消费国。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有交易，买价报7,740美元，周四收报7,765美元，在美国公布就业数据后，铜价一度短暂升至平盘上方，此后回吐涨幅。

2月美国非农就业岗位增加，失业率降至四年低点，暗示美国经济正在加大马力成长。

周五全球股市触及2008年6月以来最高水准，美元兑日圆触及三年半高位。

“令我印象最深刻的是，基本金属市场走势与股市完全相悖，”法国巴黎银行分析师Stephen Briggs称。

“过去10年铜表现优异完全是因为供应的原因，而非需求的原因。现在仍是供应的原因，但情况却发生了变化，目前我们看到供应增加，而这正是铜价走势挣扎的元凶。”

**铜供应过剩**

根据路透调查，新铜供应料将使2013年铜供应过剩量达到12万吨，而此前预计今年缺口为1.2万吨，预计2014年铜供应过剩量将扩大到295,568吨。

在短短三个月内，包括LME、纽约商品期货交易所(COMEX)和上海期交所在内的交易所注册金属总库存量已增长53%至70.6万吨，目前处于2010年5月以来最高水准。

美元上涨亦打压铜价。美元走强使金属对于其他货币持有者来说更加昂贵。

其他金属中，三个月期锡 收报23,795美元，周四报23,655美元；期铅 收报2,212.50美元，周四报2,211美元。

期镍 收报16,740美元，周四报16,650美元；期锌 收报1,975美元，周四报1,990美元。

“期锌看上去最有意思，目前它在200日移动均线切入位1,967.50美元上下波动，”RBC在研究报告中称。

“由于相对强弱指标从超卖状态开始向上，这可能是期锌价格上涨的一个信号。”

以下为1702GMT基本金属主力合约报价:

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 350.00 -0.95 -0.27 365.25 -4.18 LME期铝 1965.00 -14.00 -0.71 2073.00 -5.21 LME期铜 7740.50 -24.50 -0.32 7931.00 -2.40 LME期铅 2209.25 -1.75 -0.08 2330.00 -5.18 LME期镍 16700.00 50.00 +0.30 17060.00 -2.11 LME期锡 23780.00 125.00 +0.53 23400.00 1.62 LME期锌 1976.25 -13.75 -0.69 2080.00 -4.99 上海期铝 14900.00 85.00 +0.57 15435.00 -3.47 上海期铜 56700.00 280.00 +0.50 57690.00 -1.72 上海期锌 15220.00 80.00 +0.53 15625.00 -2.59

------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨(完)

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