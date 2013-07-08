金属期市：期铜上扬，但中国成长忧虑限制涨幅

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
* 美元兑一篮子货币从三年高位回落
* 贸易数据将提供中国金属需求的线索
路透伦敦7月8日 - 期铜周一上扬，在上周五大跌后反弹，因美元从三年高位回落，但对全球最大金属消费国中国需求前景的忧虑使铜价涨幅受限。
指标LME期铜 收报每吨6,830美元，高于上周五收盘价6,789美元。
铜价上周五急跌逾2%，因数据显示，美国就业岗位增幅超预期，加重了市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早于9月开始缩减刺激规模的忧虑。
年内迄今，铜价累计下跌约15%。
美元兑一篮子货币走软，因投资者在稍早将美元推升至三年高位后锁定获利。上周五公布的就业数据提振美元盘初走强。
但分析师称，美元回落只是暂时性的，很快会重拾升势。
中国重新平衡经济以寻求长期增长的决心本月将受到考验。因即将出炉的一系列数据将显示，该国经济增速正在向23年低位回落，短期内无反弹的迹象。
7月10日中国将公布贸易数据，7月15日国内生产总值(GDP)数据出炉。
“我认为铜价将因成长忧虑继续承压，”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。
他还指出，“铜价没有理由触及新低，因很多，如果不是全部，负面消息应该已经被消化。市场关注点将是中国数据。”
利好消息方面，周五公布的数据显示实货需求改善。
在上海期交所仓库登记的铜CU-STX-SGH、铝AL-STX-SGH和铅PB-STX-SGH库存降至数月低位，锌库存ZN-STX-SGH降至2010年底以来最低。(完)
以下为1617GMT基本金属主力合约报价：
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- LME期铝 1803.00 -9.00 -0.50 2073.00 -13.02 LME期铜 6830.00 50.00 +0.74 7931.00 -13.88 LME期铅 2073.25 43.25 +2.13 2330.00 -11.02 LME期镍 13440.00 140.00 +1.05 17060.00 -21.22 LME期锡 19376.00 526.00 +2.79 23400.00 -17.20 LME期锌 1875.50 135.50 +7.79 2080.00 -9.83 上海期铝 14225.00 -80.00 -0.56 15435.00 -7.84 上海期铜 49030.00 -850.00 -1.70 57690.00 -15.01 上海期锌 14415.00 -70.00 -0.48 15625.00 -7.74 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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