金属期市：期铜上扬，但中国成长忧虑限制涨幅

* 美元兑一篮子货币从三年高位回落

* 贸易数据将提供中国金属需求的线索

路透伦敦7月8日 - 期铜周一上扬，在上周五大跌后反弹，因美元从三年高位回落，但对全球最大金属消费国中国需求前景的忧虑使铜价涨幅受限。

指标LME期铜 收报每吨6,830美元，高于上周五收盘价6,789美元。

铜价上周五急跌逾2%，因数据显示，美国就业岗位增幅超预期，加重了市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早于9月开始缩减刺激规模的忧虑。

年内迄今，铜价累计下跌约15%。

美元兑一篮子货币走软，因投资者在稍早将美元推升至三年高位后锁定获利。上周五公布的就业数据提振美元盘初走强。

但分析师称，美元回落只是暂时性的，很快会重拾升势。

中国重新平衡经济以寻求长期增长的决心本月将受到考验。因即将出炉的一系列数据将显示，该国经济增速正在向23年低位回落，短期内无反弹的迹象。

7月10日中国将公布贸易数据，7月15日国内生产总值(GDP)数据出炉。

“我认为铜价将因成长忧虑继续承压，”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。

他还指出，“铜价没有理由触及新低，因很多，如果不是全部，负面消息应该已经被消化。市场关注点将是中国数据。”

利好消息方面，周五公布的数据显示实货需求改善。

在上海期交所仓库登记的铜CU-STX-SGH、铝AL-STX-SGH和铅PB-STX-SGH库存降至数月低位，锌库存ZN-STX-SGH降至2010年底以来最低。(完)

以下为1617GMT基本金属主力合约报价：

2011年 年初迄今