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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 09:57 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，但受美联储削减刺激政策的疑虑打压

上海期货交易所主力11月期铜合约 上涨0.51%，报每吨48,990元人民币(8,000美元)。

美国白宫周一下修今明两年美国经济成长展望，指欧洲财政紧缩政策和中国经济放缓带来“严重阻力”，同时亦因美国国内全面削减预算。

中国着眼长期利益而进行经济调整的决心本月将受到考验，一系列数据显示经济增长降至23年低点，且没有好转的迹象。

美国铝业 仍乐观预期今年全球铝需求将增长7%，主要受到航空和商业运输行业的需求推动。

智利矿业部周一表示，调降今年铜产量预估至553万吨，因某些矿场产量预估下降，但产量料仍可因新矿山投产而比2012年跳增。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/李春喜; 审校 石冠兰/蔡美珍)

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