金属期市：期铜回落，受累于美元走强和中国成长忧虑

* 中国6月CPI增幅超过预期

* Freeport位于印尼的铜矿恢复铜精矿付运

* 期镍触及四年新低

路透伦敦7月9日 - 铜价周二走低，因美元走强，以及中国通胀数据加重了对全球最大铜消费国成长放缓的忧虑，不过，对其他市场的风险胃纳以及总体超卖的情况使跌幅受限。

上周五美国就业数据使对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将早至今年9月开始缩减购债规模的忧虑升温，铜价受累走低，年内迄今回落近15%。

周一铜价持稳，但在数据显示6月中国年通胀增速超过预期后，铜价重拾跌势。

美元兑一篮子货币升至近期触及的三年高位。美元走强增加了非美国投资者购买以美元计价的金属的成本。

LME三个月期铜 收报每吨6,730美元，低于周一收盘价6,830美元。铜价在脱离6月25日触及的三年低位6,602美元后，上行乏力。

“CPI数据使中国采取进一步刺激举措的可能性降低，”BaseMetals.com研究部主管William Adams表示。

“铜市将出现供应过剩，且铜价远高于生产成本。总体而言，我对铜价未来走势持中性或偏空的观点，但市场已消化了很多负面消息，可能在短期内出现空头回补反弹，”他说。

据彭博报导，Freeport McMoRan Copper & Gold Inc 位于印尼Grasberg的铜矿在关闭近两个月后恢复铜精矿的付运，这也令铜价承压。

另外，蒙古Oyu Tolgoi铜矿周二开始向中国出口铜精矿。该矿场满负荷产能为约每日45万吨。

其他市场方面，全球股市延续涨势，受助于美国业绩期开局良好，以及国际金主同意向希腊发放68亿欧元的新一批救助贷款。

其他金属方面，三个月期锡 收报每吨19,305美元，周一收报19,450美元。三个月期镍 收报每吨13,325美元，盘中触及四年新低13,205美元，因LME库存仍接近近期触及的纪录高位193,776吨。周一收报13,430美元。

三个月期铝 收报每吨1,790美元，周一收报1,803美元。美国最大铝生产商美国铝业 仍预计，今年全球铝产品需求将增长7%，暗示铝价可能攀升，因中国高企的库存开始下降。