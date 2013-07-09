金属期市：期铜回落，受累于美元走强和中国成长忧虑

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
* 中国6月CPI增幅超过预期
* Freeport位于印尼的铜矿恢复铜精矿付运
* 期镍触及四年新低
路透伦敦7月9日 - 铜价周二走低，因美元走强，以及中国通胀数据加重了对全球最大铜消费国成长放缓的忧虑，不过，对其他市场的风险胃纳以及总体超卖的情况使跌幅受限。
上周五美国就业数据使对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将早至今年9月开始缩减购债规模的忧虑升温，铜价受累走低，年内迄今回落近15%。
周一铜价持稳，但在数据显示6月中国年通胀增速超过预期后，铜价重拾跌势。
美元兑一篮子货币升至近期触及的三年高位。美元走强增加了非美国投资者购买以美元计价的金属的成本。
LME三个月期铜 收报每吨6,730美元，低于周一收盘价6,830美元。铜价在脱离6月25日触及的三年低位6,602美元后，上行乏力。
“CPI数据使中国采取进一步刺激举措的可能性降低，”BaseMetals.com研究部主管William Adams表示。
“铜市将出现供应过剩，且铜价远高于生产成本。总体而言，我对铜价未来走势持中性或偏空的观点，但市场已消化了很多负面消息，可能在短期内出现空头回补反弹，”他说。
据彭博报导，Freeport McMoRan Copper & Gold Inc 位于印尼Grasberg的铜矿在关闭近两个月后恢复铜精矿的付运，这也令铜价承压。
另外，蒙古Oyu Tolgoi铜矿周二开始向中国出口铜精矿。该矿场满负荷产能为约每日45万吨。
其他市场方面，全球股市延续涨势，受助于美国业绩期开局良好，以及国际金主同意向希腊发放68亿欧元的新一批救助贷款。
其他金属方面，三个月期锡 收报每吨19,305美元，周一收报19,450美元。三个月期镍 收报每吨13,325美元，盘中触及四年新低13,205美元，因LME库存仍接近近期触及的纪录高位193,776吨。周一收报13,430美元。
三个月期铝 收报每吨1,790美元，周一收报1,803美元。美国最大铝生产商美国铝业 仍预计，今年全球铝产品需求将增长7%，暗示铝价可能攀升，因中国高企的库存开始下降。
三个月期锌 收报每吨1,869美元，周一报1,880美元。三个月期铅 收报每吨2,307美元，周一收报2,071美元。(完)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。