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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 17:00 BJT

金属期市：伦铜涨逾3%至近一个月高位，受贝南克温和立场讲话推动

0730GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7013.25 188.25 +2.76 -11.55

上海期铜 50700 2320 +4.80 -12.10

COMEX期铜 3.18 0.09 +2.98 -99.13

LME期铝 1837.75 17.75 +0.98 -11.26

上海期铝 14400 165 +1.16 -6.16

LME期锌 1912.75 14.75 +0.78 -7.31

上海期锌 14785 -760 -4.89 -4.89

LME期镍 13788.00 138.00 +1.01 -19.63

LME期铅 2101.75 29.75 +1.44 -10.18

上海期铅 13950.00 120.00 +0.87 -8.52

LME期锡 19750.00 200.00 +1.02 -15.60

LME/上海套利价差^ --

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 艾茂林/许娜)
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