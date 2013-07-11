金属期市：期铜攀升3%至近一个月高位，因美联储暗示将继续执行刺激举措

* 美联储主席贝南克强调需要保持宽松政策

* 铜市目前供应充裕

路透伦敦7月11日 - 铜价周四触及近一个月高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三暗示，在可预见的将来将继续致力于落实货币刺激政策，扶助提振对风险资产的胃纳。

LME三个月期铜 盘中急升逾3%，至6月18日以来最高7,049.25美元。收报每吨7,000美元，周三最后买入价报6,825美元。

美联储主席贝南克表示，美联储重申需要在可预见的将来保持政策宽松度，因通胀偏低且就业市场脆弱。

他的讲话令美元承压，美元兑一篮子货币走低，使以美元计价的商品对持有其他货币的投资人而言更便宜。

VTB Capital的分析师Andrey Kryuchenkov表示，“宏观人气今天有所改善，因贝南克有关量化宽松政策的讲话推动金融和商品市场全面上扬，”

“但我认为铜市涨势不会持久。铜价将限于目前的区间内，因缺乏来自中国的巨大需求，且看似市场供应充裕。”

今日公布的美国数据显示，上周初请失业金人口增加，尽管该数据可能引发对经济体质的担忧，但数据所处的水平仍直指就业市场正在复苏。数据公布后，期铜价格变动不大。

对中国政府将放宽政策的希望也提振铜价。继中国公布低迷的6月贸易数据后，对中国成长放缓幅度的担忧重现，但同时也引发市场臆测中国政府可能下调银行准备金利率。

行业消息方面，据消息人士透露，中国发改委正考虑让海外交易所在自由贸易区内设立商品仓库。伦敦金属交易所可能成为首个获准在上海自由贸易区建立交割仓库的海外交易所。

其他金属方面，三个月期铝 收报每吨1,835美元，周三收报1,820美元。三个月期锡 收报每吨19,450美元，周三收报19,550美元。三个月期铅 从周三收盘价每吨2,072美元上涨至2,080美元。