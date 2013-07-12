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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 10:08 BJT

金属期市：伦铜守在一个月高点附近，有望录得两个月来最大单周涨幅

沪铜主力11月合约 涨0.56%至每吨50,580元人民币。

民主刚果矿业部一位高级官员周四表示，该国已将铜钴精矿的出口禁令推迟到年底。该禁令旨在鼓励矿产商在国内对铜钴精矿进行精炼。

据中国有色金属工业协会数据，中国5月精铜产量较前月增长1.9%。

中国从长远着眼的经济转型决心本月将受到挑战，因为本月发布的一系列数据，显示经济成长正滑向23年低点，而且短期内无复苏迹象。中国第二季国内生产总值(GDP)数据将于下周一出炉。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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