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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 16:05 BJT

金属期市：伦铜下滑，但有望录得两个月最大单周涨幅

0706GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6935.25 -64.75 -0.93 -12.53

上海期铜 49690 -610 -1.21 -13.85

COMEX期铜 3.15 -0.03 -0.96 -99.14

LME期铝 1822.25 -12.75 -0.69 -12.01

上海期铝 14330 -55 -0.38 -6.61

LME期锌 1886.50 -13.50 -0.71 -8.58

上海期锌 14660 -885 -5.69 -5.69

LME期镍 13587.00 -48.00 -0.35 -20.80

LME期铅 2055.00 -25.00 -1.20 -12.18

上海期铅 13875.00 -50.00 -0.36 -9.02

LME期锡 19450.00 0.00 +0.00 -16.88

LME/上海套利价差^ -253

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 张涛)
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