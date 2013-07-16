金属期市：期铜在连跌两日后反弹，受助于美元走软

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 市场静待贝南克周三和周四的证词
* 中国需求“仍具挑战性”-德国商业银行
路透伦敦7月16日 - 期铜周二上涨，受助于美元走软，投资人等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能开始缩减购债计划的进一步线索。
美元指数下滑，但跌势受限，受到美联储可能是首家撤走极度宽松货币政策的主要央行的观点支撑。
市场静待美联储主席贝南克本周在国会作证，以寻找美联储何时将缩减庞大购债计划的更多信息。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.13%，报每吨6,998美元，昨日跌约0.5%。
铜价在7月11日创下近一个月高位7,049.25美元，但未能在7,000美元之上进一步斩获，今年迄今铜价大跌约12%。
德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg表示，“经济成长忧虑多数已经被市场消化。所以我认为进一步下跌的空间不大。但升势将是逐步的。中国需求状况仍然非常有挑战性。”
中国公布的数据显示，中国第二季经济成长7.5%，较首季7.7%的增幅放缓，在过去10个季度中第九季成长放缓。
中国国务院总理李克强表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和应对准备。
其他金属方面，三个月期镍 收高1.96%，报每吨13,770美元。三个月期铝 收高0.61%，报每吨1,815美元。三个月期铅 收高0.97%，报每吨2,075美元。三个月期锌 收低0.21%报每吨1,888美元，三个月期锡 收高0.34%，报每吨19,455美元。(完)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别