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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 00:55 BJT

金属期市：期铜在连跌两日后反弹，受助于美元走软

* 市场静待贝南克周三和周四的证词

* 中国需求“仍具挑战性”-德国商业银行

路透伦敦7月16日 - 期铜周二上涨，受助于美元走软，投资人等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能开始缩减购债计划的进一步线索。

美元指数下滑，但跌势受限，受到美联储可能是首家撤走极度宽松货币政策的主要央行的观点支撑。

市场静待美联储主席贝南克本周在国会作证，以寻找美联储何时将缩减庞大购债计划的更多信息。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.13%，报每吨6,998美元，昨日跌约0.5%。

铜价在7月11日创下近一个月高位7,049.25美元，但未能在7,000美元之上进一步斩获，今年迄今铜价大跌约12%。

德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg表示，“经济成长忧虑多数已经被市场消化。所以我认为进一步下跌的空间不大。但升势将是逐步的。中国需求状况仍然非常有挑战性。”

中国公布的数据显示，中国第二季经济成长7.5%，较首季7.7%的增幅放缓，在过去10个季度中第九季成长放缓。

中国国务院总理李克强表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之不易的结构调整机遇和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和应对准备。

其他金属方面，三个月期镍 收高1.96%，报每吨13,770美元。三个月期铝 收高0.61%，报每吨1,815美元。三个月期铅 收高0.97%，报每吨2,075美元。三个月期锌 收低0.21%报每吨1,888美元，三个月期锡 收高0.34%，报每吨19,455美元。(完)

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