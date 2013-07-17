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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 09:41 BJT

金属期市：伦敦期铜下跌，等待美联储主席贝南克证词

上海期交所主力11月期铜 上升0.42%至每吨50,210元人民币。

美国6月消费者物价上涨，而且基础通胀压力显露企稳迹象，继续支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚将缩减购债规模的预期。

必和必拓(BHP Billiton) 称，其澳洲铁矿石业务扩张计画进度超前，铁矿石年产出增加9%，达到创纪录的1.87亿吨。

数据显示，在智利的Escondida矿区，2013会计年度铜产出增长28%至110万吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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