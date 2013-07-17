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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 16:29 BJT

金属期市：伦铜从近一个月高位滑落，等待贝南克国会作证

0717GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6931.75 -66.25 -0.95 -12.58

上海期铜 49890 -110 -0.22 -13.51

COMEX期铜 3.14 -0.04 -1.37 -99.14

LME期铝 1807.25 -7.75 -0.43 -12.74

上海期铝 14310 00 +0.00 -6.74

LME期锌 1874.00 -14.00 -0.74 -9.18

上海期锌 14635 -910 -5.85 -5.85

LME期镍 13738.00 -32.00 -0.23 -19.92

LME期铅 2059.75 -15.25 -0.73 -11.98

上海期铅 13880.00 5.00 +0.04 -8.98

LME期锡 19488.00 33.00 +0.17 -16.72

LME/上海套利价差^ -318

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬/石冠兰 审校 蔡美珍/艾茂林)
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