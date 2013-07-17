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亚洲 | 2013年 7月 18日 星期四 01:13 BJT

金属期市：期铜在贝南克讲话后触及一周低点，且受到铜矿产出增加拖累

* 贝南克国会作证后美元走强

* Escondida铜年产量大增28%至110万吨

* 锌库存大涨，锌价下滑

路透伦敦7月17日 - 期铜周三跌至一周低点，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席有关缩减刺激计划的讲话发表后美元走强，且有消息称全球最大的铜矿产量大增。

在贝南克国会作证前，基本金属市场表现紧张。贝南克表示，尽管美联储仍预计年内稍晚开始削减大规模资产购买规模，但保持了若经济前景恶化，调整退出计划的可能性。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.5%，报每吨6,890美元，盘中跌至7月10日来最低的6,867.25美元。

期铜早盘受到空头回补带动高见7,046美元，逼近7月11日触及的近一个月高位。

瑞信分析师Tom Kendall表示，铜市场仍偏空，所以在未来几个月有机会受到更多空头回补带动。

全球最大的铜矿-必和必拓 旗下智利Escondida铜矿表示，2013会计年度铜产量增加28%，至110万吨。

其他金属方面，三个月期锌 收低1.8%报每吨1,854美元，LME库存数据显示，锌库存猛增7.59万吨，至107.7万吨，接近逾一个月最高水准。

三个月期铅 收挫2.2%，报每吨2,030美元。三个月期铝 收低0.6%，报每吨1,804美元。三个月期镍 收高1.45%，报每吨13,970美元。三个月期锡 收高0.4%，报每吨19,525美元。(完)
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