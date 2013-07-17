金属期市：期铜在贝南克讲话后触及一周低点，且受到铜矿产出增加拖累

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 贝南克国会作证后美元走强
* Escondida铜年产量大增28%至110万吨
* 锌库存大涨，锌价下滑
路透伦敦7月17日 - 期铜周三跌至一周低点，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席有关缩减刺激计划的讲话发表后美元走强，且有消息称全球最大的铜矿产量大增。
在贝南克国会作证前，基本金属市场表现紧张。贝南克表示，尽管美联储仍预计年内稍晚开始削减大规模资产购买规模，但保持了若经济前景恶化，调整退出计划的可能性。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.5%，报每吨6,890美元，盘中跌至7月10日来最低的6,867.25美元。
期铜早盘受到空头回补带动高见7,046美元，逼近7月11日触及的近一个月高位。
瑞信分析师Tom Kendall表示，铜市场仍偏空，所以在未来几个月有机会受到更多空头回补带动。
全球最大的铜矿-必和必拓 旗下智利Escondida铜矿表示，2013会计年度铜产量增加28%，至110万吨。
其他金属方面，三个月期锌 收低1.8%报每吨1,854美元，LME库存数据显示，锌库存猛增7.59万吨，至107.7万吨，接近逾一个月最高水准。
三个月期铅 收挫2.2%，报每吨2,030美元。三个月期铝 收低0.6%，报每吨1,804美元。三个月期镍 收高1.45%，报每吨13,970美元。三个月期锡 收高0.4%，报每吨19,525美元。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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