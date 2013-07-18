金属期市：期铜持稳，因贝南克的政策讲话使市场感到安慰

* 英美资源集团公布第二季铜出产增长14%

* 美元上涨，受助于美国经济数据强劲

路透伦敦7月18日 - 期铜周四从一周低点反弹，受助于强劲的美国经济数据及美国联邦储备理事会(FED/美联储)对缩减宽松货币政策将采取灵活态度，不过，美元走强及担忧供应过剩令期铜承压。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至6,850美元日内低位，此为7月10日来最低，之后缩减跌幅。

三个月期铜收盘时没有成交，买盘最后报6,900美元，略高于周三收报的每吨6,890美元。周三期铜下挫1.5%。

美联储主席贝南克在国会第二天作证，他重申在考虑缩减购债时，联储希望看到就业市场持续改善的指标。

强劲的美国经济数据为期铜提供一些支持。美国公布最新一周美国初请失业金人数下降，且大西洋沿岸中部地区7月初制造业活动大幅扩张，这些数据凸显美国经济成长，且金属需求前景可能较佳。

不过，美元上涨使期铜承压。

英美资源集团 公布第二季铜产出上升14%，为一系列大型矿商公布铜产量增加的最新消息，这使期铜价格承压。

必和必拓 和力拓 近几日也公布铜出产上升，为预期今年铜市将供应过剩提供凭证。

其他金属方面，三个月期铝 收报每吨1,805美元，周三报1,804美元。LME铝库存减少6,550吨，至547万吨，进一步远离近期所创的纪录高位。

三个月期锌 收报每吨1,856.50美元，上日报1,854美元。三个月期铅 从周三报每吨2,030美元上升至2,036.50美元。三个月期锡 报19,545美元，上日报19,525美元。