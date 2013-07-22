金属期市：伦敦期铜上涨1%，受助于美元走软和有关中国经济的乐观情绪

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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0701GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 6984.25 69.25 +1.00 -11.94
上海期铜 50350 410 +0.82 -13.08
COMEX期铜 3.17 0.03 +0.91 -13.25
LME期铝 1831.00 6.00 +0.33 -11.67
上海期铝 14375 45 +0.31 -8.26
LME期锌 1870.75 6.75 +0.36 -10.06
上海期锌 14640 95 +0.65 -8.81
LME期镍 14279.00 119.00 +0.84 -16.30
LME期铅 2050.00 17.00 +0.84 -12.02
上海期铅 13950.00 0.00 +0.00 -13.08
LME期锡 19505.00 105.00 +0.54 -16.65
LME/上海套利价差^ -329
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 梁睿雪; 审校 高琦)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月