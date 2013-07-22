金属期市：伦敦期铜上涨1%，受助于美元走软和有关中国经济的乐观情绪

0701GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6984.25 69.25 +1.00 -11.94

上海期铜 50350 410 +0.82 -13.08

COMEX期铜 3.17 0.03 +0.91 -13.25

LME期铝 1831.00 6.00 +0.33 -11.67

上海期铝 14375 45 +0.31 -8.26

LME期锌 1870.75 6.75 +0.36 -10.06

上海期锌 14640 95 +0.65 -8.81

LME期镍 14279.00 119.00 +0.84 -16.30

LME期铅 2050.00 17.00 +0.84 -12.02

上海期铅 13950.00 0.00 +0.00 -13.08

LME期锡 19505.00 105.00 +0.54 -16.65

LME/上海套利价差^ -329

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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