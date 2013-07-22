金属期市：期铜上扬1.6%，受助于中国数据和美元走软

* 中国6月铜进口增加11%

* 中国6月铝产量增长

* 中国放开对银行贷款利率的管制

路透7月22日 - 期铜周一连涨第三日，触及逾一个月最高，受助于中国铜进口增加，该国放开对银行贷款利率的管制，以及美元走软。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报7,029美元，较周五收盘上涨1.6%。稍早触及6月18日以来最高7,053美元。

中国贸易数据显示，6月精炼铜进口同比增加277,696吨，增幅为11.04%，5月为下降23.15%。

投资者继续消化上周中国央行放宽对银行贷款利率管制的消息，这可能扶助该国正在放缓的经济，支持对铜的实货需求。

尽管中国上周采取的行动不会使情况发生根本性改变，但市场认为，此举可能反应出中国最终进行金融系统改革已进入倒计时。

美元兑一篮子货币 走软也提振诸如金属等商品价格，使以美元计价的资产对持有其他货币的投资者而言更便宜。

今日公布的数据显示，美国6月成屋销售意外回落，这对金属需求前景不利。

除了期镍以外，其他基本金属也上扬。

三个月期铝 收报每吨1,848美元，周五收报1,824美元。

三个月期铝在6月27日触及近四年最低1,758美元后攀升约5%。不过，供应充裕可能会限制其涨幅。

国际铝业协会公布的数据显示，中国6月日均原铝产量增长近8%，至61,400吨，之前一个月为57,000吨。显示中国有过剩产量流入市场。

三个月期锌 收报1,877美元，周五报1,864美元。期铅 收报2,053.50美元，周五收报2,033美元。