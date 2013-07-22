金属期市：期铜上扬1.6%，受助于中国数据和美元走软

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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* 中国6月铜进口增加11%
* 中国6月铝产量增长
* 中国放开对银行贷款利率的管制
路透7月22日 - 期铜周一连涨第三日，触及逾一个月最高，受助于中国铜进口增加，该国放开对银行贷款利率的管制，以及美元走软。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报7,029美元，较周五收盘上涨1.6%。稍早触及6月18日以来最高7,053美元。
中国贸易数据显示，6月精炼铜进口同比增加277,696吨，增幅为11.04%，5月为下降23.15%。
投资者继续消化上周中国央行放宽对银行贷款利率管制的消息，这可能扶助该国正在放缓的经济，支持对铜的实货需求。
尽管中国上周采取的行动不会使情况发生根本性改变，但市场认为，此举可能反应出中国最终进行金融系统改革已进入倒计时。
美元兑一篮子货币 走软也提振诸如金属等商品价格，使以美元计价的资产对持有其他货币的投资者而言更便宜。
今日公布的数据显示，美国6月成屋销售意外回落，这对金属需求前景不利。
除了期镍以外，其他基本金属也上扬。
三个月期铝 收报每吨1,848美元，周五收报1,824美元。
三个月期铝在6月27日触及近四年最低1,758美元后攀升约5%。不过，供应充裕可能会限制其涨幅。
国际铝业协会公布的数据显示，中国6月日均原铝产量增长近8%，至61,400吨，之前一个月为57,000吨。显示中国有过剩产量流入市场。
三个月期锌 收报1,877美元，周五报1,864美元。期铅 收报2,053.50美元，周五收报2,033美元。
期锡 收报19,450美元，周五报19,400美元。期镍 报14,070美元，低于周五的14,160美元。(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月