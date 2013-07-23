金属期市：期铜因中国铁路计划持稳，市场仍忧虑供应过剩

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 中国计划增加在铁路项目的投资
* 投资人仍担忧铜供应过剩不断增加
* 欧元区消费者信心触及约两年高位
路透伦敦7月23日 - 期铜周二持稳，接近一个月高位，因美元下跌及来自中国的稳定买盘，尽管投资人仍忧虑供应过剩的预期。
为消化过剩产能，中国将继续稳步推进铁路建设。上海证券报周二报导，铁路总公司与国家发改委方面，的确就此事在研究方案，但还没有最终定稿；铁路总公司目前较为明确的态度是，对在建重点项目，确保建设资金，稳中求进的可能性较大。
该报告扶助推高全球股市，且提振期铜接近一个月高位。欧元区7月消费者信心触及约两年高位，也扶助市场人气。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报每吨7,039美元，周一收报7,029美元。周一期铜触及7,053美元，此为6月18日来最高水平。
“期铜仍可能进一步下跌。每当中国公布刺激计划，期铜总得到短暂提振，但通常相当短暂，因为基本面不支持期铜价格上涨，”Sucden分析师Kashaan Kamal说。
周一数据显示中国6月精炼铜进口277,696吨，同比上升11.04%。 中国央行周五公布全面放开金融机构贷款利率管制，消息也提振市场人气。
此外，分析师继续上调他们对今明两年供应过剩预估值。
国际铅锌研究小组(ILZSG)月报称，今年1-5月全球铅市供给短缺3.7万吨，全球锌供应过剩3.8吨。
三个月期锌 收报每吨1,887美元，上日报1,877美元，三个月期铅 收报每吨2,055.5美元，周一报2,053.5美元。三个月期锡 从每吨 19,450美元上升至19,455美元。期镍 报每吨14,130美元，上日报14,070美元。
三个月期铝 收盘时没有成交，买盘最后报每吨1,845美元，周一报1,848美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。