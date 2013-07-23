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亚洲 | 2013年 7月 24日 星期三 02:31 BJT

金属期市：期铜因中国铁路计划持稳，市场仍忧虑供应过剩

* 中国计划增加在铁路项目的投资

* 投资人仍担忧铜供应过剩不断增加

* 欧元区消费者信心触及约两年高位

路透伦敦7月23日 - 期铜周二持稳，接近一个月高位，因美元下跌及来自中国的稳定买盘，尽管投资人仍忧虑供应过剩的预期。

为消化过剩产能，中国将继续稳步推进铁路建设。上海证券报周二报导，铁路总公司与国家发改委方面，的确就此事在研究方案，但还没有最终定稿；铁路总公司目前较为明确的态度是，对在建重点项目，确保建设资金，稳中求进的可能性较大。

该报告扶助推高全球股市，且提振期铜接近一个月高位。欧元区7月消费者信心触及约两年高位，也扶助市场人气。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后报每吨7,039美元，周一收报7,029美元。周一期铜触及7,053美元，此为6月18日来最高水平。

“期铜仍可能进一步下跌。每当中国公布刺激计划，期铜总得到短暂提振，但通常相当短暂，因为基本面不支持期铜价格上涨，”Sucden分析师Kashaan　Kamal说。

周一数据显示中国6月精炼铜进口277,696吨，同比上升11.04%。 中国央行周五公布全面放开金融机构贷款利率管制，消息也提振市场人气。

此外，分析师继续上调他们对今明两年供应过剩预估值。

国际铅锌研究小组(ILZSG)月报称，今年1-5月全球铅市供给短缺3.7万吨，全球锌供应过剩3.8吨。

三个月期锌 收报每吨1,887美元，上日报1,877美元，三个月期铅 收报每吨2,055.5美元，周一报2,053.5美元。三个月期锡 从每吨 19,450美元上升至19,455美元。期镍 报每吨14,130美元，上日报14,070美元。

三个月期铝 收盘时没有成交，买盘最后报每吨1,845美元，周一报1,848美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
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