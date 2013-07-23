金属期市：期铜因中国铁路计划持稳，市场仍忧虑供应过剩

路透伦敦7月23日 - 期铜周二持稳，接近一个月高位，因美元下跌及来自中国的稳定买盘，尽管投资人仍忧虑供应过剩的预期。

为消化过剩产能，中国将继续稳步推进铁路建设。上海证券报周二报导，铁路总公司与国家发改委方面，的确就此事在研究方案，但还没有最终定稿；铁路总公司目前较为明确的态度是，对在建重点项目，确保建设资金，稳中求进的可能性较大。