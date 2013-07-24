金属期市：伦铜触及逾一个月最高位，等待7月汇丰中国制造业PMI

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
11月沪铜合约 涨0.2%报每吨50,530元人民币(合8,200美元)。
中国国家主席习近平近日表示，应对当前中国发展面临的一系列矛盾和挑战，关键在于全面深化改革，凸显政府改变经济成长模式的决心。
周一公布数据显示，尽管经济面临挑战，但中国6月铜进口较上年同期升11%至277,696吨。
之前中国决定放松对银行贷款利率管制，亦提振铜价。放松管制的决定有助于经济增长，但分析师认为整体影响可能有限。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 公布第二季获利大幅下降，而且鉴于金属价格下跌以及全球经济形势不确定性，公布中期削减支出计划。
美国参议院一委员会质疑商业银行是否应控制石油输送管道、电厂和金属仓库，从而使华尔街规模庞大的大宗商品交易操作纳入政治视线。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 兰秀娟/李爽 审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。