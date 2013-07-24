金属期市：伦铜触及逾一个月最高位，等待7月汇丰中国制造业PMI

11月沪铜合约 涨0.2%报每吨50,530元人民币(合8,200美元)。

中国国家主席习近平近日表示，应对当前中国发展面临的一系列矛盾和挑战，关键在于全面深化改革，凸显政府改变经济成长模式的决心。

周一公布数据显示，尽管经济面临挑战，但中国6月铜进口较上年同期升11%至277,696吨。

之前中国决定放松对银行贷款利率管制，亦提振铜价。放松管制的决定有助于经济增长，但分析师认为整体影响可能有限。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 公布第二季获利大幅下降，而且鉴于金属价格下跌以及全球经济形势不确定性，公布中期削减支出计划。

美国参议院一委员会质疑商业银行是否应控制石油输送管道、电厂和金属仓库，从而使华尔街规模庞大的大宗商品交易操作纳入政治视线。(完)

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