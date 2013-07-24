金属期市：期铜受美国和欧洲数据推动上扬，中国数据令人担忧

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美国新屋销售触及五年高位
* 欧元区制造业产出一年来首次增长
* 7月中国汇丰PMI指数跌至11个月最低
* 中国推出解决铝行业产能过剩问题的举措
路透伦敦7月24日 - 期铜周三连续第五日小涨，受助于美国和欧元区公布的乐观数据，但涨幅受限，因中国经济成长显示出停滞的迹象。
美国数据显示，6月新屋销售触及五年高位，7月制造业产出增速为四个月来最快。
相反，7月中国制造业增长失去动能，就业市场转弱。中国是全球最大铜消费国。
LME三个月期铜 收高0.2%，报每吨7,055美元，稍早触及6月18日以来最高7,119美元。
在中国制造业数据公布后，期铜盘初走低，但稍后在欧元区和美国数据公布后反弹。
美元表现对铜市产生的影响好坏不一：美元兑欧元日内多数时间小幅走软，使以美元计价的商品价格对持有欧元的投资者而言更便宜。
不过，美元兑一篮子货币走强。
其他金属方面，三个月期铝 收涨0.3%，报每吨1,851美元。
中国推出更严苛的举措收紧对铝生产行业的控制，以解决产能过剩的问题，并推动该行业的整合和重组。其中包括，限制在环境敏感区域新建铝加工厂。
三个月期镍 涨幅最大，收高1.6%，报每吨14,360美元。三个月期锌 收涨0.1%，报每吨1,885美元。三个月期铅 上扬0.5%，报每吨2,065美元。三个月期锡 攀升0.3%，报每吨19,505美元。(完)
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