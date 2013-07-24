金属期市：期铜受美国和欧洲数据推动上扬，中国数据令人担忧

* 美国新屋销售触及五年高位

* 欧元区制造业产出一年来首次增长

* 7月中国汇丰PMI指数跌至11个月最低

* 中国推出解决铝行业产能过剩问题的举措

路透伦敦7月24日 - 期铜周三连续第五日小涨，受助于美国和欧元区公布的乐观数据，但涨幅受限，因中国经济成长显示出停滞的迹象。

美国数据显示，6月新屋销售触及五年高位，7月制造业产出增速为四个月来最快。

相反，7月中国制造业增长失去动能，就业市场转弱。中国是全球最大铜消费国。

LME三个月期铜 收高0.2%，报每吨7,055美元，稍早触及6月18日以来最高7,119美元。

在中国制造业数据公布后，期铜盘初走低，但稍后在欧元区和美国数据公布后反弹。

美元表现对铜市产生的影响好坏不一：美元兑欧元日内多数时间小幅走软，使以美元计价的商品价格对持有欧元的投资者而言更便宜。

不过，美元兑一篮子货币走强。

其他金属方面，三个月期铝 收涨0.3%，报每吨1,851美元。

中国推出更严苛的举措收紧对铝生产行业的控制，以解决产能过剩的问题，并推动该行业的整合和重组。其中包括，限制在环境敏感区域新建铝加工厂。