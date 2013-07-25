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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 09:46 BJT

金属期市：铜价连涨五日后回撤，因市场忧虑中国需求

上海期货交易所主力11月期铜合约 下跌0.2%，报每吨50,300元人民币(8,200美元)。

汇丰/Markit周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，并创下11个月低位。

但利好数据反映出美国和欧洲有更多复苏迹象，帮助期铜周三收高。6月美国新屋销售触及五年高点，7月欧元区民间部门恢复成长，为一年多来首次。 (完)

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(编译 李春喜 审校 李爽)
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