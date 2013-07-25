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亚洲 | 2013年 7月 26日 星期五 00:38 BJT

金属期市：期铜连升五日后回落，因担心中国经济放缓殃及需求

* 强劲的欧美经济数据不足以抵消中国数据疲弱

* 期铜周三触及一个月高位7,119美元

* 高盛看空期铜

路透伦敦7月25日 - 期铜周四回落，因投资人担心中国经济放缓可能在全球供应充裕之际殃及需求。之前铜价连升五个交易日，在周三创下一个月高位。

LME三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报7,010美元，周三收报7,055美元，周三盘中触及6月18日以来最高7,119美元。

因中国经济成长趋弱，铜价今年迄今大跌12%。

周三公布的数据显示，中国制造业状况仍未有改善。7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。

“我们认为中国经济将继续承受一些压力，这可能也给基本金属市场带来压力，”Australia and New Zealand Banking Group商品策略师Natalie Rampono表示。

欧盟公布的工业成长数据优于预期，美国公布的新屋销售和耐用品订单数据强劲，但仅部分抵消了中国经济放缓的影响。

INTL FCStone分析师Ed Meir表示，投资人愈发担心中国政府的刺激计划可能不足以抑制需求放缓的趋势。

周一公布的路透调查显示，分析师预测铜市场2013年供应过剩量将达15.3万吨，上次调查预测为9.85万吨。明年过剩量将扩大至36.85万吨。

高盛周三表示，未来12个月“最不看好”的商品是铜和铁矿石，中国是这两种原材料的最大消费国。

其他金属方面，三个月期铝 由每吨1,851美元跌至1,823美元。三个月期锌 由每吨1,885美元跌至1,877.50美元。

三个月期铅 收报2,070美元，周三报每吨2,065美元。三个月期锡 由每吨19,505美元跌至19,375美元。三个月期镍 由每吨14,360美元跌至14,175美元。(完)
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