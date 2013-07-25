金属期市：期铜连升五日后回落，因担心中国经济放缓殃及需求

日本经济：特朗普政策不确定性尚未明显影响企业资本支出--央行官员
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。
* 强劲的欧美经济数据不足以抵消中国数据疲弱
* 期铜周三触及一个月高位7,119美元
* 高盛看空期铜
路透伦敦7月25日 - 期铜周四回落，因投资人担心中国经济放缓可能在全球供应充裕之际殃及需求。之前铜价连升五个交易日，在周三创下一个月高位。
LME三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报7,010美元，周三收报7,055美元，周三盘中触及6月18日以来最高7,119美元。
因中国经济成长趋弱，铜价今年迄今大跌12%。
周三公布的数据显示，中国制造业状况仍未有改善。7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。
“我们认为中国经济将继续承受一些压力，这可能也给基本金属市场带来压力，”Australia and New Zealand Banking Group商品策略师Natalie Rampono表示。
欧盟公布的工业成长数据优于预期，美国公布的新屋销售和耐用品订单数据强劲，但仅部分抵消了中国经济放缓的影响。
INTL FCStone分析师Ed Meir表示，投资人愈发担心中国政府的刺激计划可能不足以抑制需求放缓的趋势。
周一公布的路透调查显示，分析师预测铜市场2013年供应过剩量将达15.3万吨，上次调查预测为9.85万吨。明年过剩量将扩大至36.85万吨。
高盛周三表示，未来12个月“最不看好”的商品是铜和铁矿石，中国是这两种原材料的最大消费国。
其他金属方面，三个月期铝 由每吨1,851美元跌至1,823美元。三个月期锌 由每吨1,885美元跌至1,877.50美元。
三个月期铅 收报2,070美元，周三报每吨2,065美元。三个月期锡 由每吨19,505美元跌至19,375美元。三个月期镍 由每吨14,360美元跌至14,175美元。(完)
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95
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