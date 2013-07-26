金属期市：期铜下跌，因担忧中国经济成长

* 期铜本周势将上涨0.7%
* 美元兑一篮子货币跌至五周低位
路透伦敦7月26日 - 期铜周五连跌第二日，因担忧最大铜消费者中国经济成长，拖累工业金属需求前景，但美元走软阻止期铜进一步下跌。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报6,870美元，周四买盘最后报7,010美元。
期铜仍有望录得四周内第三周上涨，此前在周三触及7,119美元的一个月高位，当时良好的欧美经济数据扶助抵住了中国经济放缓迹象。
分析师表示，中国经济成长前景的不确定性很可能主导期铜价格走向。
美元兑一篮子货币跌至五周低位，限制期铜跌幅。美元下跌，因投资人采取谨慎态度，认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)在下周政策会议后可能发表对通胀立场温和的言论。
数据显示LME铜库存减少1,775吨，库存从6月触及的10年高位持续稳定下降，期铜价格因此得到一些支撑。
上海期交所数据周五显示，其监管的仓库的铜库存较上周五减少3.5%，但分析师说库存下降周期可能即将结束。
指标期铝 收盘时没有成交，买盘最后报每吨1,794美元，周四收报1,823美元。期铅 收报2,050美元，上日报2,070美元。期锡 从19,450美元下跌至19,275美元。
期镍 收报13,850美元，周四报14,175美元。期锌 从上日收报1,877.50美元下滑至1,855美元。(完)