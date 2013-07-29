金属期市：铜价触及三周低点，因市场担忧中国需求

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
投资者关注中国本周出炉的官方制造业采购经理人指数(PMI)数据，上周公布的汇丰中国制造业PMI数据初值显示，7月制造业活动处于11个月低点。
美联储周二和周三举行的政策会议对投资者也很重要。投资者尝试确定联储何时会缩减经济刺激举措。若美联储证实将在9月前减少购债规模，将激发新一轮大宗商品抛售；如果缩减举措被进一步推后则应会刺激一波涨势。
全球矿业巨擘力拓 RIO.AX 已同意将澳洲Northparkes铜矿的大部分股权以8.2亿美元价格出售给中国洛阳钼业 3993.HK，以降低成本和削减债务。
摩根大通 将退出大宗商品实货交易业务，因为华尔街公司在原材料交易中的角色遭遇来自政界和监管方空前的压力。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/徐文焰；审校 张涛)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)