金属期市：铜价触及三周低点，因市场担忧中国需求

投资者关注中国本周出炉的官方制造业采购经理人指数(PMI)数据，上周公布的汇丰中国制造业PMI数据初值显示，7月制造业活动处于11个月低点。

美联储周二和周三举行的政策会议对投资者也很重要。投资者尝试确定联储何时会缩减经济刺激举措。若美联储证实将在9月前减少购债规模，将激发新一轮大宗商品抛售；如果缩减举措被进一步推后则应会刺激一波涨势。

全球矿业巨擘力拓 RIO.AX 已同意将澳洲Northparkes铜矿的大部分股权以8.2亿美元价格出售给中国洛阳钼业 3993.HK，以降低成本和削减债务。

摩根大通 将退出大宗商品实货交易业务，因为华尔街公司在原材料交易中的角色遭遇来自政界和监管方空前的压力。(完)

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