金属期市：期铜持于约三周低位，因中国成长忧虑承压

* 期铜本月势将录得逾1%的小幅月度上涨

* 交易商希望美联储将维持近零利率

* 投资人静待中国制造业数据

路透伦敦7月29日 - 期铜周一触及约三周低位，之后保持在该水平，因担忧最大铜消费者中国经济而承压，但预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将重申维持近零利率的承诺，这一预期支撑期铜。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中触及6,820美元，此为7月10日来的最低，之后反弹，收报每吨6,878美元，高于周五报的6,860美元。

期铜7月势将录得逾1%的小幅月度涨幅，6月则下跌约8%。

投资人正静待本周中国公布官方制造业数据，研判该国制造业活动如何。上周公布的7月汇丰制造业采购经理人指数初值跌至为11个月来最低。

美元兑一篮子货币下跌至五周低位，对期铜价格提供一些支撑。预期美联储计划将在一段时间保持低利率，令美元下跌。周二美联储将召开为期两天的会议。

稍早，美国数据显示6月成屋销售从5月时触及的近六年高位回落。不过，市场焦点放在周五公布的非农就业报告。预料7月非农就业岗位将增加18.5万个，失业率跌至7.5%。

澳洲矿企力拓 已全面暂停其蒙古奥尤陶勒盖铜金矿项目的地下扩建工作，因蒙古政府称须取得议会对该项目融资的批准。预计此项目耗资将超过50亿美元。 消息也支撑铜价。