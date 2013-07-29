金属期市：期铜持于约三周低位，因中国成长忧虑承压

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
* 期铜本月势将录得逾1%的小幅月度上涨
* 交易商希望美联储将维持近零利率
* 投资人静待中国制造业数据
路透伦敦7月29日 - 期铜周一触及约三周低位，之后保持在该水平，因担忧最大铜消费者中国经济而承压，但预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将重申维持近零利率的承诺，这一预期支撑期铜。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中触及6,820美元，此为7月10日来的最低，之后反弹，收报每吨6,878美元，高于周五报的6,860美元。
期铜7月势将录得逾1%的小幅月度涨幅，6月则下跌约8%。
投资人正静待本周中国公布官方制造业数据，研判该国制造业活动如何。上周公布的7月汇丰制造业采购经理人指数初值跌至为11个月来最低。
美元兑一篮子货币下跌至五周低位，对期铜价格提供一些支撑。预期美联储计划将在一段时间保持低利率，令美元下跌。周二美联储将召开为期两天的会议。
稍早，美国数据显示6月成屋销售从5月时触及的近六年高位回落。不过，市场焦点放在周五公布的非农就业报告。预料7月非农就业岗位将增加18.5万个，失业率跌至7.5%。
澳洲矿企力拓 已全面暂停其蒙古奥尤陶勒盖铜金矿项目的地下扩建工作，因蒙古政府称须取得议会对该项目融资的批准。预计此项目耗资将超过50亿美元。 消息也支撑铜价。
其他金属方面，期铝 收报每吨1,798美元，上一交易日收报1,794美元。期锌收报1,846美元，周五报1,855美元。期铅 收报2,065美元，高于上日报2,050美元。期锡从19,450美元跌至19,925美元。期锌 收报13,700美元，上日报13,850美元。(完)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)