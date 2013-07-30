金属期市：伦铜在三周低点上方持稳，市场关注美联储政策线索

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
11月沪铜合约 升0.24%，报每吨49,230元人民币。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周可能激辩如何让金融市场为削减购债规模做好准备，但他们显然会观察更多的经济数据，然后才会削减刺激措施。
美国6月二手房(中古屋)购房签约量下滑，自逾六年高位回落，表明抵押贷款利率上升开始损及住房销售。
澳洲矿企力拓 已全面暂停其蒙古奥尤陶勒盖铜金矿项目的地下扩建工作，因蒙古政府称须取得议会对该项目融资的批准。 (完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。