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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 09:40 BJT

金属期市：伦铜在三周低点上方持稳，市场关注美联储政策线索

11月沪铜合约 升0.24%，报每吨49,230元人民币。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员本周可能激辩如何让金融市场为削减购债规模做好准备，但他们显然会观察更多的经济数据，然后才会削减刺激措施。

美国6月二手房(中古屋)购房签约量下滑，自逾六年高位回落，表明抵押贷款利率上升开始损及住房销售。

澳洲矿企力拓 已全面暂停其蒙古奥尤陶勒盖铜金矿项目的地下扩建工作，因蒙古政府称须取得议会对该项目融资的批准。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/李爽 审校 隋芬/张若琪)
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