金属期市：期铜跌至三周低点，因担心中国经济数据不佳

* 分析师预计中国7月制造业萎缩

* CTAs拖累铜市下滑，后市可能进一步走软

* 投资人在美联储会议前表现谨慎

* 镍库存增加，价格疲软

路透伦敦7月30日 - 期铜周二跌至近三周最低，因市场预期消费大国中国的制造业数据疲弱，打压金属需求成长前景。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大跌2.1%，报每吨6,735美元，为7月10日来最低。

交易商表示，通常根据技术趋势和动能进行交易的商品交易顾问(CTAs)近期利用市场对中国经济成长的忧虑，在技术水准被突破后，推动铜市下滑。期铜今年迄今大跌15%。

他们还表示，空头希望迫使铜价跌穿今年低点，6月25日所创的6,602美元。

路透综合12家分析机构预估中值显示，工业层面的持续通缩将抑制制造业的动能扩张，预计中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)将回落至荣枯分水岭之下--49.9。

汇丰PMI已经降至50的荣枯分水岭之下，且今年可能成为中国连续第二个PPI为负的年份，这都显示出，经济结构调整时期的代价--制造业需求乏力经营困难，中国经济仍在底部运行。

全球铜消费约四成靠中国。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前，投资人也表现谨慎。此次会议声明可能为美联储缩减购债提供更多线索。

美元走强也令金属价格承压。在美联储周三宣布货币政策声明前，投资人缩减欧元多头，美元兑欧元触及日高。

其他金属中，期镍 延续跌势，因库存高企。期镍收低1.2%，报每吨13,525美元。

期铝 收报三周低点每吨1,776美元，跌1.2%。期锡 跌0.75%，至19,775美元。