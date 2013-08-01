金属期市：期铜触及一周高位，因中国制造业数据强劲

* 中国7月官方PMI制造业数据为50.3

* 欧洲制造业活动两年来首次增长

* 欧洲央行保持利率不变

路透伦敦8月1日 - 期铜周四攀升至一周来最高，因中国和欧洲制造业数据向好，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)昨日发布通胀基调温和的声明，引发市场寄望联储开始撤走刺激举措的时间可能推迟。

今日公布的数据显示，7月中国制造业活动扩张幅度略强于预期。中国占全球铜消费总量的40%。

7月中国官方采购经理人指数攀升至50.3，6月为50.1，超过分析师预期的下降至49.9。交易商称，部分投资者的预期更低。

中国对铜的潜在需求也强于很多投资者的预期，Natixis的商品研究部主管Nic Brown表示。

“我的感觉是，实货市场供应较人们的预期要紧张得多...年内迄今，中国的铜半成品产量增长17%，非常强劲。”

LME三个月期铜 盘中触及7月24日以来最高7,044美元，收盘时没有成交，最后买入价报每吨6,998美元，高于周三收盘价6,880美元。

美元走强 并未影响铜价表现。在数据显示，美国7月制造业指数增幅为两年来最高后，美元兑欧元加速上行。

在数据显示，7月欧元区制造业活动两年来首次增长后，市场受到提振，因数据暗示，欧元区经济可能在本季走出衰退。

欧洲央行今日保持利率在纪录低位0.5%不变，与预期一致，且重申将在一段时间内保持利率在低位，且可能进一步降息。

周三美联储发布政策声明后，市场受到极大支撑。联储在声明中指出，美国经济继续复苏，但仍需要支持，声明并未暗示联储计划在9月会议上缩减购债规模。

其他金属方面，三个月期铝 收报每吨1,812美元，周三报1,804美元。三个月期锌 收报每吨1,855美元，周三报1,843美元。三个月期铅 收报每吨2,106美元，周三报2,070美元。