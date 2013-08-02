金属期市：期铜因美元走软上涨，但好坏不一的美国就业数据限制其涨幅

台湾已公布经济指标--2017/4/12
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 期铜本周上涨，三周来首次
* 良好的中国制造业数据提振市场人气
* 美国就业岗位增长速度放缓，失业率下降
路透伦敦8月2日 - 期铜周五触及逾一周高位，因美元下跌，且数据显示中国制造业活动扩张幅度略强于预期。
但期铜涨幅受限，因美国就业数据好坏不一，使投资人对美国成长前景持谨慎态度。
LME三个月期铜 收报7,005美元，盘中触及7月24日以来最高7,079美元。周四最后买入价报每吨6,998美元。
美国劳工部公布，美国7月非农就业岗位增加16.2万个(预估为增加18.4万个)，但7月失业率为7.4%(预估为7.5%)，创2008年12月以来最低水位。
该数据使美元兑欧元和日圆全面下跌。美元走弱使美国计价商品对持有其他货币投资人来说较便宜。
本周，期铜上升2.4%，为三周来首周上涨。7月录得1.9%月度升幅。
中国7月中国官方采购经理人指数略高于预期，美国制造业扩张速度为两年来最快，欧洲制造业产出终止跌势，这为期铜需求提供一些支撑。
三个月期镍 收盘时没有成交，买盘最后报13,995美元，周四报13,895美元。期锡 收报21,125美元，上日报20,920美元，期铝 从1,812美元下跌至1,809美元。
期锌 收报1,866美元，周四报1,855美元。期铅 报2,121美元，上日报2,106美元。(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透台北4月12日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单827.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)969.8亿台币： 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.50亿台币 4/17 4,018.50亿台币 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币