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亚洲 | 2013年 8月 3日 星期六 01:14 BJT

金属期市：期铜因美元走软上涨，但好坏不一的美国就业数据限制其涨幅

* 期铜本周上涨，三周来首次

* 良好的中国制造业数据提振市场人气

* 美国就业岗位增长速度放缓，失业率下降

路透伦敦8月2日 - 期铜周五触及逾一周高位，因美元下跌，且数据显示中国制造业活动扩张幅度略强于预期。

但期铜涨幅受限，因美国就业数据好坏不一，使投资人对美国成长前景持谨慎态度。

LME三个月期铜 收报7,005美元，盘中触及7月24日以来最高7,079美元。周四最后买入价报每吨6,998美元。

美国劳工部公布，美国7月非农就业岗位增加16.2万个(预估为增加18.4万个)，但7月失业率为7.4%(预估为7.5%)，创2008年12月以来最低水位。

该数据使美元兑欧元和日圆全面下跌。美元走弱使美国计价商品对持有其他货币投资人来说较便宜。

本周，期铜上升2.4%，为三周来首周上涨。7月录得1.9%月度升幅。

中国7月中国官方采购经理人指数略高于预期，美国制造业扩张速度为两年来最快，欧洲制造业产出终止跌势，这为期铜需求提供一些支撑。

三个月期镍 收盘时没有成交，买盘最后报13,995美元，周四报13,895美元。期锡 收报21,125美元，上日报20,920美元，期铝 从1,812美元下跌至1,809美元。

期锌 收报1,866美元，周四报1,855美元。期铅 报2,121美元，上日报2,106美元。(完)
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