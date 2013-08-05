金属期市：伦铜下滑，中国经济增长疑虑打压需求前景

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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上海期交所主力11月期铜合约 上升0.32%至每吨50,190元人民币(8,200美元)。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六公布，中国7月官方非制造业商务活动指数回升至54.1，较上月小幅上升0.2个百分点。
中国月度经济数据可能能够证实，中国经济仍在换挡减速中，但不会出现急刹车。
美国雇主7月放缓了雇聘步伐，但失业率下降，释放出的信号好坏不一，这可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)对缩减大规模经济刺激措施更加谨慎。 。
美国铝生产商Ormet公司执行长Mike Tanchuk上周五警告称，该公司或在两周内将俄亥俄州Hannibal炼铝厂产能降至三分之一，甚至完全停产，因电力成本飙升且铝价低迷。
泰晤士报报导称，伦敦商品经纪商Marex Spectron正在洽商购买摩根大通持有的金属储存分支。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。