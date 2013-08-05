金属期市：期铜走低，因中国数据温和且担忧需求

* 中国服务业温和扩张

* 上海和LME价格套利活动减少

路透伦敦/新加坡8月5日 - 铜价在上周劲扬后周一小幅走低，因全球最大金属消费国中国的服务业数据未能提升对该国需求的预期。

LME三个月期铜 收报每吨6,975美元，低于上周五收盘价7,005美元，当日盘中铜价触及一周高位7,079美元。

上周铜价上扬2%，为三周来首周收涨，但年内回落12%。

一项民间调查显示，7月中国服务业温和扩张，企业新订单从数年低位反弹。

服务业的强势被企业收费降低所抵消，暗示需求仍然太过疲弱，企业无法上调价格。7月企业服务收费触及九个月低位。

金属市场走势可能受本周中国公布的数据所左右。市场预计，中国的数据可能证实，该国经济成长仍在放缓，但不会停滞。

最新公布的数据显示，上海期交所仓库铜库存较上周五增加1.2%。

上海期交所交投最活跃的11月期铜合约 上扬0.3%，收报每吨50,180元人民币。

德国安联的分析师称，“上海和LME价格套利活动看似减少，这可能对本周四公布的中国7月初步进口数据不利。”

指标三个月期铝 收报每吨1,800美元，上周五收报1,809美元。三个月期锌 收报每吨1,869美元，上周五报1,866美元。三个月期镍 收报每吨13,875美元，上周五的最后买入价报13,995美元。