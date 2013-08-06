金属期市：铜价停滞不前，因夏季交投淡静

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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上海期货交易所期铜主力11月合约 微跌0.12%至每吨50,070元人民币(8,200美元)。
行业报告周一显示，美国服务业扩张速度在7月加快，自三年低点回升，因新订单增至五个月最高水准。［ID:nL4T0G643H]
周一公布的一份调查显示，在美国和英国的带动下，7月全球企业活动触及16个月高点。
一名美国衍生品监管官员周一表示，美国联邦储备理事会(Fed/美联储)应彻底改变允许投资银行拥有自身金属仓储和大宗商品基础建设资产的政策。
中国将在周四公布贸易数据，而通胀、房地产投资、工业生产和零售销售等数据将在周五公布。(完)
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(编译 朱晓军/李春喜 审校 李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。