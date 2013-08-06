金属期市：铜价停滞不前，因夏季交投淡静

上海期货交易所期铜主力11月合约 微跌0.12%至每吨50,070元人民币(8,200美元)。

行业报告周一显示，美国服务业扩张速度在7月加快，自三年低点回升，因新订单增至五个月最高水准。［ID:nL4T0G643H]

周一公布的一份调查显示，在美国和英国的带动下，7月全球企业活动触及16个月高点。

一名美国衍生品监管官员周一表示，美国联邦储备理事会(Fed/美联储)应彻底改变允许投资银行拥有自身金属仓储和大宗商品基础建设资产的政策。

中国将在周四公布贸易数据，而通胀、房地产投资、工业生产和零售销售等数据将在周五公布。(完)

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