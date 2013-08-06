金属期市：期铜受美元走软带动上涨，关注中国数据

* 美元兑一篮子主要货币下滑

* 今年迄今期铜重挫11%

* 成交量低，交易商称有逢低吸纳

路透伦敦8月6日 - 铜价周二上涨，受助于美元疲弱。投资人关注本周中国将公布的贸易和工业产出数据，这会给全球最大的金属消费国-中国的需求前景提供线索。

LME三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报每吨7,005美元，周一收报每吨6,975美元。因夏季假期，成交保持清淡。

美元兑一篮子主要货币下滑，扶助期铜上涨。

金属市场的方向可能取决于中国经济数据。市场预计数据将证实经济仍在减速，但不会出现急停。

本周中国将公布的数据包括贸易、通胀、工业生产和零售销售。中国是全球最大的铜消费国，全球精炼铜约四成需求靠中国。

交易商和分析师表示，铜价在约每吨6,700美元寻获支撑，不断有逢低承接买盘。今年迄今铜价下挫11%。

其他金属中，在过去一个月对锡的现货需求猛增，推高LME现货价格较三个月期价有28美元的升水，为去年11月来最高，一个月前还是67美元的贴水。

三个月期锡 的收盘价从周一的每吨21,225美元升至21,250美元。

三个月期铅 收报每吨2,110.50美元，周一收报2,122美元。三个月期镍 由每吨13,875美元跌至13,730美元。三个月期铝 由每吨1,800美元跌至1,788.50美元。