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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 09:35 BJT

金属期市：铜价在淡静的夏季交投中持稳，市场关注中国数据

路透调查显示，中国7月出口、工厂产出和零售销售都可能小升，展示出经济企稳的初步迹象。

一位立场通常属于最温和阵营的美联储高层周二表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚可能缩减大规模购债刺激举措，如果经济数据允许，最早可能下个月就采取行动。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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