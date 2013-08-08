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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 01:00 BJT

金属期市：期铜触及近两个月高位，因中国进口数据向好

* 锡价触及近四个月高位，期铅触及6月以来最高

* 中国铜进口增长8.1%，至410,680吨

* 美元跌至七周低位

* 美国上周初请失业金人口小增，但仍处于低位

路透伦敦8月8日 - 期铜周四触及近两个月最高，因中国向好的贸易数据，以及强于预期的铜进口数据提升工业材料需求复苏的希望。

另外，美元走软也提振金属价格普涨，很多持有空头头寸的投资者回补空头，推动其他工业金属走高。期铅触及近两个月最高，期锡飙升至近四个月峰值。

中国7月进出口意外强劲反弹，使市场寄望在经历了两年多成长放缓后，全球第二大经济体中国的经济可能正在企稳。

LME三个月期铜 急升2.6%，收报每吨7,185美元，盘中触及6月11日以来最高7,215美元。

数据显示，7月中国铜进口增加8.1%，至410,680吨，6月为379,951吨。

部分分析师表示，尽管中国数据正面，但目前铜需求处于季节性放缓的时期，这在短期内可能阻碍铜价持续攀升。

数据显示，美国上周初请失业金人口小幅增加，但仍接近2007-09年衰退前以来的最低水平。

美元兑一篮子货币跌至七周低位也扶助支撑金属价格。

期铝、期锌和期镍均触及两周来最高。三个月期铝 收涨2.4%，报每吨1,840美元。三个月期锌 急升2.5%，报每吨1,895美元。三个月期镍 攀升2.5%，收报每吨14,330美元。

三个月期锡 收涨2.1%，报每吨21,700美元，为4月15日以来最高。三个月期铅 上涨1.6%，报每吨2,139美元，盘中触及6月11日以来最高2,147美元。(完)
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