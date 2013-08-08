金属期市：期铜触及近两个月高位，因中国进口数据向好

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
* 锡价触及近四个月高位，期铅触及6月以来最高
* 中国铜进口增长8.1%，至410,680吨
* 美元跌至七周低位
* 美国上周初请失业金人口小增，但仍处于低位
路透伦敦8月8日 - 期铜周四触及近两个月最高，因中国向好的贸易数据，以及强于预期的铜进口数据提升工业材料需求复苏的希望。
另外，美元走软也提振金属价格普涨，很多持有空头头寸的投资者回补空头，推动其他工业金属走高。期铅触及近两个月最高，期锡飙升至近四个月峰值。
中国7月进出口意外强劲反弹，使市场寄望在经历了两年多成长放缓后，全球第二大经济体中国的经济可能正在企稳。
LME三个月期铜 急升2.6%，收报每吨7,185美元，盘中触及6月11日以来最高7,215美元。
数据显示，7月中国铜进口增加8.1%，至410,680吨，6月为379,951吨。
部分分析师表示，尽管中国数据正面，但目前铜需求处于季节性放缓的时期，这在短期内可能阻碍铜价持续攀升。
数据显示，美国上周初请失业金人口小幅增加，但仍接近2007-09年衰退前以来的最低水平。
美元兑一篮子货币跌至七周低位也扶助支撑金属价格。
期铝、期锌和期镍均触及两周来最高。三个月期铝 收涨2.4%，报每吨1,840美元。三个月期锌 急升2.5%，报每吨1,895美元。三个月期镍 攀升2.5%，收报每吨14,330美元。
三个月期锡 收涨2.1%，报每吨21,700美元，为4月15日以来最高。三个月期铅 上涨1.6%，报每吨2,139美元，盘中触及6月11日以来最高2,147美元。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。