金属期市：期铜再度录得9月以来最大单周涨幅，因中国数据强劲

* 期铜本周跳升3.8%，为11个月来最大单周涨幅

* 其他金属也攀升至6月初以来最高

* 7月中国工业增速攀升至9.7%

* 市场关注美联储购债计划前景

路透伦敦8月9日 - 期铜周五升至两个月最高，因向好的工业生产数据使全球最大金属消费国中国经济企稳的迹象进一步增加。

在连涨四天后，期铜本周跳升3.8%，录得自2012年9月以来最大单周涨幅。

买盘蔓延至其他金属市场，多数金属也升至约两个月来最高，其中期锡触及四个月新高。

中国在过去两日公布的一系列利好数据缓和了对其成长放缓的忧虑，给投资者提供了买入的理由。中国经济成长放缓可能使正在复苏中的美国经济成长出轨，并损及欧洲的复苏希望。

中国国家统计局最新公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；中国7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，持平于前月。周四公布的贸易数据显示，全球第二大经济体中国7月出口增长意外强劲。

LME三个月期铜 收涨1.2%，报每吨7,274美元，盘中触及6月7日以来最高7,298美元。周四收涨2.6%。

“我们一直认为，人们对中国前景过于悲观。铜、铝和钢的需求并不是太差，” 渣打银行的分析师Dan Smith称。

中国7月未锻造铜和铜制成品进口增长8.1%，至410,680吨。

有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减购债规模的市场传言仍在发酵。缩减购债规模时机的不确定性周四拖累美元走软，美元指数 触及近两个月最低。

周五美元小幅反弹，但未能损及金属市场的涨势。

近期金属市场上涨主要归因于持有空头头寸的投资者回补空头，但周四的涨势看似主要是因投资者建立新多头头寸，因LME数据显示，未平仓合约增加。

交易商称，尽管预期会有更多空头回补，但新多头头寸使市场的底部更加稳固，在此基础上，市场将进一步攀升。

期铝、期锌、期铅和期镍也触及6月初以来最高。

三个月期锌 周五涨幅最大，急升2.6%，收报每吨1,944美元，盘中触及6月5日以来最高。三个月期镍 紧随其后，劲扬2.4%，至每吨14,680美元，为6月11日以来最高。

三个月期铅 攀升1.9%，触及6月7日以来的高位每吨2,180美元。三个月期铝 上扬1.7%，报每吨1,872美元，盘中触及6月13日以来最高。