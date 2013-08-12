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亚洲 | 2013年 8月 13日 星期二 00:53 BJT

金属期市：期铜下滑但期铝上涨，受中国数据和美元走强影响

* 美元走强，因预期美国经济数据强劲

* 投资人削减期铜的空头仓位－CFTC

路透伦敦8月12日 - 期铜周一下滑，但期铝扩大涨幅，因迹象显示全球最大的金属消费国经济回升，且预期欧元区经济数据令人鼓舞，这抵消了美元上涨的影响。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.3%，报7,251美元，在四日连升后小幅回落。周一盘中，期铜触及6月7日来最高的7,318.50美元。

三个月期铝 收高0.7%，报1,885美元，日高为1,904.75美元，为6月12日来首见。

上周，期铜收高3.8%，为2012年9月来最大周度升幅，受助于中国贸易数据显示各种主要商品的进口增加。自4月，精炼铜进口增长50%。

Sucden分析师Kashaan Kamal表示，“铜进口大增显示中国国内需求保持良好，尽管近期收紧信贷。”

获利回吐令铜价回软，且美元走强限制了进一步的升势，Kamal补充道。

市场预期本周美国公布的经济数据将为强劲，包括周二的零售销售数据，这带动美元上涨。

商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，在截至8月6日该周，对冲基金和基金经理人缩减铜期货和选择权净空头仓位，反应对铜的看空立场减弱。

其他金属中，三个月期镍 收高0.27%，至每吨14,720美元，三个月期锌 升0.1%，收报每吨1,946美元，三个月期锡 升0.1%，报22,100美元。三个月期铅 收盘没有成交，买盘最后报2,195美元，升0.7%。(完)
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