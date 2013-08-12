金属期市：期铜下滑但期铝上涨，受中国数据和美元走强影响

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 美元走强，因预期美国经济数据强劲
* 投资人削减期铜的空头仓位－CFTC
路透伦敦8月12日 - 期铜周一下滑，但期铝扩大涨幅，因迹象显示全球最大的金属消费国经济回升，且预期欧元区经济数据令人鼓舞，这抵消了美元上涨的影响。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.3%，报7,251美元，在四日连升后小幅回落。周一盘中，期铜触及6月7日来最高的7,318.50美元。
三个月期铝 收高0.7%，报1,885美元，日高为1,904.75美元，为6月12日来首见。
上周，期铜收高3.8%，为2012年9月来最大周度升幅，受助于中国贸易数据显示各种主要商品的进口增加。自4月，精炼铜进口增长50%。
Sucden分析师Kashaan Kamal表示，“铜进口大增显示中国国内需求保持良好，尽管近期收紧信贷。”
获利回吐令铜价回软，且美元走强限制了进一步的升势，Kamal补充道。
市场预期本周美国公布的经济数据将为强劲，包括周二的零售销售数据，这带动美元上涨。
商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，在截至8月6日该周，对冲基金和基金经理人缩减铜期货和选择权净空头仓位，反应对铜的看空立场减弱。
其他金属中，三个月期镍 收高0.27%，至每吨14,720美元，三个月期锌 升0.1%，收报每吨1,946美元，三个月期锡 升0.1%，报22,100美元。三个月期铅 收盘没有成交，买盘最后报2,195美元，升0.7%。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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