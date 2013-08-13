修正-金属期市：期铜触及九周高位，因中国供应较预期紧张

(更正：要点提示中的“7月国零售销售增幅为七个月最快”漏掉“美”字，应为“7月美国零售销售增幅为七个月最快”)

* 中国冶炼厂可能削减铜产量

* 美元兑欧元和日圆攀升至一周高位

* 7月美国零售销售增幅为七个月最快

路透伦敦8月13日 - 期铜周二触及逾九周最高，因有进一步迹象显示，中国供应较预期紧张，促使投资者买入，但涨幅因美元走强而受限。

中国可能在未来数月增加铜进口，因国内冶炼厂由于铜冶炼过程中的副产品硫酸的处置问题被迫减产。

另外，近期公布的中国工厂活动等数据良好。

LME三个月期铜 收报每吨7,275美元，高于周一收盘价7,251美元。稍早触及6月7日以来最高7,354.75美元

下半年伊始，实货供应较预期紧蹙，不过长期趋势仍为供应过剩，瑞士信贷的EMEA商品销售部主管Kamal Naqvi称。

不过，美元 走坚限制涨幅，因美元走强增加了持有其他货币的投资者投资以美元计价的商品的成本。

美元兑欧元和日圆均攀升至一周高位，因一项衡量美国消费者支出的数据增幅为七个月最快，增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)撤走刺激举措的可能性。

另一项数据显示，8月德国分析师和投资者的信心增幅超过预期，暗示欧洲最大的经济体的成长正逐步累积动能。

另外，有消息称美国大宗商品市场监管当局已向数家主要金属仓储公司发出传票，包括向瑞士大宗商品巨擘嘉能可索要过去三年的文件和通讯记录。表明当局在加紧调查金属价格虚高的问题。

其他金属方面，三个月期锌 收报每吨1,945美元，周一收报1,946美元。三个月期锡 收报每吨21,805美元，周一报21,100美元。三个月期镍 收报每吨14,740美元，周一报14,720美元。