更正-金属期市：铜价接近九周高点，因中国需求前景改善

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
(更正：因英文原文有误，内文第二段“前日收高3.3%”应改为“前日收高0.3%”)
路透新加坡8月14日 - 伦敦期铜价格周三在九周高点附近徘徊，受显示经济趋稳的中国数据支撑，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始缩减购债的预期限制了价格涨幅。
0149 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.4%至每吨7,306.25美元，延续前日收高0.3%的涨势。
铜价一度触及6月7日以来的最高点每吨7,354.75美元。本月铜价回升逾6%，将今年的跌幅缩窄至不到8%。
沪铜主力12月合约 攀升0.6%至每吨52,360元人民币。
美国7月零售销售上升，表明消费者支出加快，这可能支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)结束一项重大的刺激经济计画。
欧元区今日稍晚将发布第二季国内生产总值(GDP)，数据料显示经济摆脱了时间最长的一次衰退。
中国经济放缓已经冲击到原材料供应商，煤炭和铝企业在急速扩张中累积起至少4,900亿美元的债务后，目前存在违约和倒闭的风险。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 侯向明)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，