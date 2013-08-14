版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 11:25 BJT

更正-金属期市：铜价接近九周高点，因中国需求前景改善

(更正：因英文原文有误，内文第二段“前日收高3.3%”应改为“前日收高0.3%”)

路透新加坡8月14日 - 伦敦期铜价格周三在九周高点附近徘徊，受显示经济趋稳的中国数据支撑，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快开始缩减购债的预期限制了价格涨幅。

0149 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.4%至每吨7,306.25美元，延续前日收高0.3%的涨势。

铜价一度触及6月7日以来的最高点每吨7,354.75美元。本月铜价回升逾6%，将今年的跌幅缩窄至不到8%。

沪铜主力12月合约 攀升0.6%至每吨52,360元人民币。

美国7月零售销售上升，表明消费者支出加快，这可能支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)结束一项重大的刺激经济计画。

欧元区今日稍晚将发布第二季国内生产总值(GDP)，数据料显示经济摆脱了时间最长的一次衰退。

中国经济放缓已经冲击到原材料供应商，煤炭和铝企业在急速扩张中累积起至少4,900亿美元的债务后，目前存在违约和倒闭的风险。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐