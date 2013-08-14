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亚洲 | 2013年 8月 15日 星期四 06:55 BJT

修正-金属期市：期铜上涨，因经济复苏提振需求希望

(更正：第三则要点提示中的“CPI”有误，改为“PPI”)

* 欧元区第二季经济成长0.3%

* 嘉能可-斯特拉塔铜产量今年上半年增加五分之一

* 美国7月生产者物价指数(PPI)较前月持平，逊于预期

路透伦敦8月14日 - 期铜周三上涨，因数据显示欧元区经济复苏，以及对中国经济成长前景感到乐观，提振对工业材料需求的信心。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，最后买入价报每吨7,316美元，高于周二收报的7,275美元，当日盘中触及逾九周最高7,354.75美元。

数据显示在过去10个季度中有九个季度放缓后，中国经济开始企稳，推动期铜上周大涨超过3%，为约一年来最大周度涨幅。

“市场持谨慎乐观态度，因有迹象显示中国经济活动成长加速，”VTB分析师Andrey Kryuchenkov说，他补充说，铜价上行将因美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激计划的不确定性而受限。

美国劳工部周三公布，美国7月生产者物价指数(PPI)较前月持平(预估为上升0.3%)。 ，这可能加剧美联储对通胀过低的忧虑。

交易商和分析师预料，价格在下个月将进行盘整，届时夏季已过，中国和欧洲工厂活动将提速。

行业消息方面，一位工会代表表示，全球最大铜矿智利Escondida工人举行罢工，要求提高薪资，改善工作环境。

嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)铜产量在今年上半年增加五分之一，受助于新矿投运取代储量枯竭的矿场，以及其在刚果的铜矿增产。

三个月期铝 收报每吨1,892美元，周二收报1,881美元。三个月期锡 收报每吨21,925美元，上日收报21,805。期铅 从周二收盘价2,179美元上升至2,209美元。

三个月期锌 收报1,955美元，周二收报1,945美元。三个月期镍 收盘时没有成交，最后买入价报14,895美元，上日报14,740美元。(完)
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