修正-金属期市：期铜上涨，因经济复苏提振需求希望

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
(更正：第三则要点提示中的“CPI”有误，改为“PPI”)
* 欧元区第二季经济成长0.3%
* 嘉能可-斯特拉塔铜产量今年上半年增加五分之一
* 美国7月生产者物价指数(PPI)较前月持平，逊于预期
路透伦敦8月14日 - 期铜周三上涨，因数据显示欧元区经济复苏，以及对中国经济成长前景感到乐观，提振对工业材料需求的信心。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘时没有成交，最后买入价报每吨7,316美元，高于周二收报的7,275美元，当日盘中触及逾九周最高7,354.75美元。
数据显示在过去10个季度中有九个季度放缓后，中国经济开始企稳，推动期铜上周大涨超过3%，为约一年来最大周度涨幅。
“市场持谨慎乐观态度，因有迹象显示中国经济活动成长加速，”VTB分析师Andrey Kryuchenkov说，他补充说，铜价上行将因美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激计划的不确定性而受限。
美国劳工部周三公布，美国7月生产者物价指数(PPI)较前月持平(预估为上升0.3%)。 ，这可能加剧美联储对通胀过低的忧虑。
交易商和分析师预料，价格在下个月将进行盘整，届时夏季已过，中国和欧洲工厂活动将提速。
行业消息方面，一位工会代表表示，全球最大铜矿智利Escondida工人举行罢工，要求提高薪资，改善工作环境。
嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)铜产量在今年上半年增加五分之一，受助于新矿投运取代储量枯竭的矿场，以及其在刚果的铜矿增产。
三个月期铝 收报每吨1,892美元，周二收报1,881美元。三个月期锡 收报每吨21,925美元，上日收报21,805。期铅 从周二收盘价2,179美元上升至2,209美元。
三个月期锌 收报1,955美元，周二收报1,945美元。三个月期镍 收盘时没有成交，最后买入价报14,895美元，上日报14,740美元。(完)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，