金属期市：期铜下滑，因担忧美联储缩减刺激计划及铜产量增加

* 良好的美国数据使美联储缩减刺激计划的可能性增加

* Escondida矿场工人停止罢工

路透伦敦8月15日 - 期铜周四下滑，受助于增产报导和美国何时开始缩减刺激规模的不确定性，不过，市场对全球经济复苏的信心不断增强，支撑铜价。

中国经济增长步伐企稳的迹象推动铜价本月上涨，美国经济复苏以及欧洲走出衰退的迹象也带来扶助。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%，收报每吨7,310美元，从日内低位7,224.75美元反弹。

美元指数 下跌，扶助期铜缩减跌幅。稍早美元兑欧元触及两周高位，之后美元走弱。

路透访问分析师的调查结果显示，预料今年铜市供应过剩达到153,000吨，高于之前调查预估的98,500吨，且预期明年供应过剩将扩大至368,500吨。

嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)铜产量在今年上半年增加五分之一，受助于新矿投运取代储量枯竭的矿场，以及其在刚果的铜矿增产。

“公司最新的产量报告显示，今年矿场供应仍可能实现4%的增幅，较10年平均增长率2%多一倍，”麦格理分析师Ryan Belshaw在研究报告中说。

在智利，对全球最大铜矿Escondida工人罢工的忧虑可暂时缓解，因周四工人结束罢工，但保留了未来采取进一步行动的可能性。

不断改善的美国经济燃点对美联储可能提早而不是推迟缩减刺激计划的预期，这可能拉低金属需求。

周四数据显示，美国最新一周美国初请失业金人数跌至约六年低位，消费者物价指数上升，可能使美联储向缩减购债计划又迈进了一步。

三个月期镍 收低1.1%，收报14,725美元。

三个月期锡 收跌1.5%，收报每吨21,590美元。期铅 下滑0.2%，收报2,205美元。