更正-金属期市：铜价测试九周高点，因美联储缩减购债的不确定性打压美元

(更正：因原文有误，第三段提及的九周高点价位及时点有误，应更正为“接近周四触及的7,380.50美元”，非“距离周二创下的7,354.75美元不到1美元”)

路透新加坡8月16日 - 伦敦期铜价格周五上涨并测试九周高点。美元大幅下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)若缩减货币刺激措施给国际市场带来的影响难料。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在0106GMT攀升0.36%至每吨7,336美元，上日基本收平。

铜价一度大涨逼近周四触及的近九周高点每吨7,380.50美元。

沪铜主力12月合约 上涨0.29%至每吨52,400元人民币。

上周美国初请失业金人数降至近六年低点，7月消费者物价全面上扬，两项数据可能促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)向削减大规模购债计划规模靠近一步。

德国工商联会(DIHK)周四表示，今年德国可能将超越美国，成为全球第二大出口国，但因德国出口增幅低于全球贸易整体增速，其占全球贸易的份额可能萎缩。

澳洲矿业巨擘必和必拓 周五称美国当局已经提出可能对公司的腐败行为进行强制执行，标志着持续四年的调查进一步升级。该调查一定程度上与该公司赞助2008年奥运会相关。(完)

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