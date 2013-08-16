金属期市：期铜触及10周高位，因预期经济复苏

* 本月迄今期铜大涨逾7%

* 期锌触及五个月高位，因中国增加进口

* 美国8月消费者信心减弱

路透伦敦8月16日 - 期铜周五触及10周高位，录得三周连升，因投资人预期全球经济复苏会带动工业金属的需求。

本月迄今，期铜已经大涨超过7%，从6月触及的三年低点反弹，因迹象显示中国经济韧性、欧洲经济走出衰退以及美国经济复苏慢慢在加速。

数据显示，中国7月精炼铜产量较6月减少近6%，至五个月低点。这可能意味着全球最大的铜消费国和生产国将需要增加进口，这支撑铜价。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及6月6日来最高的7,420美元，收报每吨7,400美元，周四收报7,310美元。

欧洲等地区的经济改善削弱了对美国经济相对强劲的观念，给美元带来一些压力，这扶助基本金属价格。

数据显示美国8月消费者信心略有下降后，美元一度兑欧元走软，但之后从低位反弹。

Sucden高级研究分析师Myrto Sokou表示，“我认为这两个交易日对基本金属的主要支撑因素是美元走软。”

周四数据显示，美国最新一周美国初请失业金人数跌至约六年低位，消费者物价指数上升，可能使美联储向缩减购债计划又迈进了一步。

其他金属中，三个月期锌升至五个月高位每吨2,009美元，为3月13日来最高，交易商称，因今年中国进口增加，且收在200日移动均线切入位之上也刺激了技术性买盘。

三个月期锌 由1,960美元升至2,008美元。期铅 由2,205美元升至2,249.50美元。三个月期铝 收报1,945美元，周四报每吨1,907美元。