金属期市：期铜触及10周高位，因预期经济复苏

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 本月迄今期铜大涨逾7%
* 期锌触及五个月高位，因中国增加进口
* 美国8月消费者信心减弱
路透伦敦8月16日 - 期铜周五触及10周高位，录得三周连升，因投资人预期全球经济复苏会带动工业金属的需求。
本月迄今，期铜已经大涨超过7%，从6月触及的三年低点反弹，因迹象显示中国经济韧性、欧洲经济走出衰退以及美国经济复苏慢慢在加速。
数据显示，中国7月精炼铜产量较6月减少近6%，至五个月低点。这可能意味着全球最大的铜消费国和生产国将需要增加进口，这支撑铜价。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及6月6日来最高的7,420美元，收报每吨7,400美元，周四收报7,310美元。
欧洲等地区的经济改善削弱了对美国经济相对强劲的观念，给美元带来一些压力，这扶助基本金属价格。
数据显示美国8月消费者信心略有下降后，美元一度兑欧元走软，但之后从低位反弹。
Sucden高级研究分析师Myrto Sokou表示，“我认为这两个交易日对基本金属的主要支撑因素是美元走软。”
周四数据显示，美国最新一周美国初请失业金人数跌至约六年低位，消费者物价指数上升，可能使美联储向缩减购债计划又迈进了一步。
其他金属中，三个月期锌升至五个月高位每吨2,009美元，为3月13日来最高，交易商称，因今年中国进口增加，且收在200日移动均线切入位之上也刺激了技术性买盘。
三个月期锌 由1,960美元升至2,008美元。期铅 由2,205美元升至2,249.50美元。三个月期铝 收报1,945美元，周四报每吨1,907美元。
三个月期锡 由每吨21,590美元升至21,925美元。三个月期镍 收盘没有成交，买盘最后报14,995美元，周四报14,725美元。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。