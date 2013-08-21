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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 10:15 BJT

金属期市：伦铜价格续跌，市场等待美联储会议记录

沪铜主力12月合约 升0.23%至每吨52,460元人民币。

美国量化宽松政策导致五年来融资成本极低，而由于这一刺激举措即将终结，亚洲经济奇迹看来日益难以为继。

两位熟悉情况的消息人士周二称，伦敦金属交易所向资深经纪人Martin Pratt提供执行长一职。

国际镍业研究组织(INSG)周二数据显示，今年1-6月全球镍市场供应过剩7.42万吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 张涛)

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