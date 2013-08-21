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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 16:27 BJT

金属期市：伦铜下跌，美联储会议记录出炉前投资者情绪谨慎

0713GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7304.50 -15.50 -0.21 -7.88

上海期铜 52470 130 +0.25 -9.03

COMEX期铜 3.32 -0.01 -0.42 --

LME期铝 1911.50 -3.00 -0.16 -7.70

上海期铝 14435 -10 -0.07 -5.93

LME期锌 1979.75 -9.25 -0.47 -4.06

上海期锌 15095 -450 -2.89 -2.89

LME期镍 14717.00 -43.00 -0.29 -14.21

LME期铅 2240.00 -7.50 -0.33 -4.27

上海期铅 14795.00 10.00 +0.07 -2.98

LME期锡 21900.00 -95.00 -0.43 -6.41

LME/上海套利价差^ -272

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 石冠兰/田建华/艾茂林)

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