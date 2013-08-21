金属期市：期铜下滑，在美联储发布会议记录和中国数据公布前市场不安

全球金市：金价因英国正式启动脱欧微升，美元走坚限制升幅
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 美元上涨令金属市场承压
* 关注美联储1800GMT发布的7月会议记录
路透伦敦8月21日 - 期铜周三下滑，因美元走强，且金融市场对美国缩减货币刺激措施的时机和金属消费大国中国经济复苏的强度仍不确定。
伦敦金属交易所(LME)成交清淡，三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报每吨7,240美元，周二收报报每吨7,320美元。
在美国联邦储备理事会(FED/美联储)1800GMT发布7月货币政策会议记录前，投资人表现紧张。该会议记录可能为美联储何时缩减购债提供线索。
许多投资人相信美联储将在9月缩减购债，但其他人表示，可能会推迟。
金属价格也受到对中国是否能成功稳定经济的不同观点所牵制。周四0145GMT，汇丰中国将公布8月采购经理人指数(PMI)数据，可能令情况更为明朗一些。
上周五，铜价创下逾10周最高的7,420美元，从6月底触及的三年低点6,602美元反弹，今年迄今铜价仍跌近8%。
其他金属中，三个月期铅 收报2,213美元，周二收报2,247.50美元，本月迄今期铅已经反弹10%。
三个月期镍 由14,760美元跌至14,425美元。期铝 由1,914.50美元跌至1,897美元。期锌 跌至1,967美元，周二收报1,989美元。期锡 由周二收盘的21,995美元跌至21,800美元。(完)
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数
路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。