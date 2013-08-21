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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 00:51 BJT

金属期市：期铜下滑，在美联储发布会议记录和中国数据公布前市场不安

* 美元上涨令金属市场承压

* 关注美联储1800GMT发布的7月会议记录

路透伦敦8月21日 - 期铜周三下滑，因美元走强，且金融市场对美国缩减货币刺激措施的时机和金属消费大国中国经济复苏的强度仍不确定。

伦敦金属交易所(LME)成交清淡，三个月期铜 收盘没有成交，买盘最后报每吨7,240美元，周二收报报每吨7,320美元。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)1800GMT发布7月货币政策会议记录前，投资人表现紧张。该会议记录可能为美联储何时缩减购债提供线索。

许多投资人相信美联储将在9月缩减购债，但其他人表示，可能会推迟。

金属价格也受到对中国是否能成功稳定经济的不同观点所牵制。周四0145GMT，汇丰中国将公布8月采购经理人指数(PMI)数据，可能令情况更为明朗一些。

上周五，铜价创下逾10周最高的7,420美元，从6月底触及的三年低点6,602美元反弹，今年迄今铜价仍跌近8%。

其他金属中，三个月期铅 收报2,213美元，周二收报2,247.50美元，本月迄今期铅已经反弹10%。

三个月期镍 由14,760美元跌至14,425美元。期铝 由1,914.50美元跌至1,897美元。期锌 跌至1,967美元，周二收报1,989美元。期锡 由周二收盘的21,995美元跌至21,800美元。(完)

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