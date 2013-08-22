金属期市：期铜受中国制造业数据带动攀升

* 中国8月汇丰制造业PMI触及四个月高位

* Korea Zinc在马来西亚买入LME锌库存

路透伦敦8月22日 - 期铜周四上扬，此前中国公布的8月制造业数据显示，全球第二大经济体的经济可能正在趋稳，且其对商品的需求可能增加。

汇丰/Markit周四联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.1的荣枯线上方，为四个月高位；其中新订单分项指数升至50.5，亦创下四个月高点，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

“市场对中国今日公布的制造业数据反应非常积极，因数据重归荣枯线上方，这预示政府今年7-7.5%成长目标仍可能实现，”VTB Capital 分析师Andrey Kryuchenkov表示。

“市场也有一些技术性买盘，但现货实货市场发展不大，所以我预计短期内价格将大致在区间波动。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报7,320美元，周三买盘最后报每吨7,240美元，今日日高为7,389美元。

期铜自6月底触及的三年低点反弹11%，但今年迄今仍跌约7%。

周四公布的调查显示，德国民间产业8月扩张速度为1月以来最快，暗示该国经济在经历了去年底的萎缩和今年的不利开局后，正在重回正轨。 这对铜需求也是好兆头。

尽管中国发展特高压智能电网引发众多争议，但国家电网公司发展策划部副主任张正陵认为，发展特高压不亚于中国的一场能源革命，考虑到国情，特高压(UHV)智能电网对于中国电力发展是“必须的”，未来五年国家电网将投入6,200亿元人民币建设特高压电网。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)计划不久后开始缩减刺激措施影响的不确定性令金属市场前景蒙阴。

美联储周三公布的7月政策会议记录显示有几位委员认为很快是时候开始“小幅放缓”购债进度。

交易商表示，因区内供应短缺及中国需求增加，Korea Zinc 在马来西亚购入LME锌库存。

三个月期锌 升至1,974美元，周三收报1,967美元。

期铝 由1,897美元跌至1,884美元。三个月期铅 由2,213美元跌至2,209美元。