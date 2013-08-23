金属期市：铜价持稳，受全球经济复苏信号支撑

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
沪铜主力12月合约 上涨0.21%至每吨52,680元人民币。
周四发布的企业调查报告显示，全球经济正在复苏中，中国和美国制造业活动均达到多个月以来的高点，欧元区增长情况也好于预期。
美国上周初请失业金人数守在近六年低点附近，且美国8月制造业活动亦上升，这均暗示经济复苏脚步越来越坚定。
欧洲最大的铜生产商Aurubis 周四称，中国铜进口量料将在未来几个月上升，因工业生产回升以及新的基础建设项目启动。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。