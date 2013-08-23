金属期市：铜价持稳，受全球经济复苏信号支撑

沪铜主力12月合约 上涨0.21%至每吨52,680元人民币。

周四发布的企业调查报告显示，全球经济正在复苏中，中国和美国制造业活动均达到多个月以来的高点，欧元区增长情况也好于预期。

美国上周初请失业金人数守在近六年低点附近，且美国8月制造业活动亦上升，这均暗示经济复苏脚步越来越坚定。

欧洲最大的铜生产商Aurubis 周四称，中国铜进口量料将在未来几个月上升，因工业生产回升以及新的基础建设项目启动。(完)

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