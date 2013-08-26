金属期市：纽约期铜下滑，因技术性卖压和美国数据疲弱

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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* 投资人增加期铜多头仓位至2月来最高
* 上海保税区铜溢价下降5美元至175-205美元
* 关注周四美国公布第二季GDP修正值
路透纽约/新加坡8月26日 - 纽约期铜周一下滑，因在铜价逼近三个月高位后出现技术性卖压，且美国耐用品订单数据逊于预期，令投资人再度担心美国经济体质。
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜一度高见每磅3.3885美元，为6月5日来最高，因投资人看到中国经济改善的迹象。
但在早盘中段升势消退，因美国公布的耐久财订单数据疲弱。
数据令市场对工业金属需求的担忧加重，并进一步扰乱了美联储何时会缩减购债的前景，带动美元上涨。
9月COMEX期铜 结算价跌0.9%，报3.3195美元，上周五收报3.3485美元。
伦敦金属交易所(LME)周一适逢银行假日而休市。
上海期交所12月期铜合约 升1.43%，收报53,360元人民币。盘中稍早触及53,620人民币，为4月15日以来最高。
中国实货铜需求降温，最新数据显示，上海保税区铜溢价小跌5美元至175-205美元，6月底曾触及四年高位210美元。(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。