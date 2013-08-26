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亚洲 | 2013年 8月 27日 星期二 03:57 BJT

金属期市：纽约期铜下滑，因技术性卖压和美国数据疲弱

* 投资人增加期铜多头仓位至2月来最高

* 上海保税区铜溢价下降5美元至175-205美元

* 关注周四美国公布第二季GDP修正值

路透纽约/新加坡8月26日 - 纽约期铜周一下滑，因在铜价逼近三个月高位后出现技术性卖压，且美国耐用品订单数据逊于预期，令投资人再度担心美国经济体质。

纽约商品期货交易所(COMEX)期铜一度高见每磅3.3885美元，为6月5日来最高，因投资人看到中国经济改善的迹象。

但在早盘中段升势消退，因美国公布的耐久财订单数据疲弱。

数据令市场对工业金属需求的担忧加重，并进一步扰乱了美联储何时会缩减购债的前景，带动美元上涨。

9月COMEX期铜 结算价跌0.9%，报3.3195美元，上周五收报3.3485美元。

伦敦金属交易所(LME)周一适逢银行假日而休市。

上海期交所12月期铜合约 升1.43%，收报53,360元人民币。盘中稍早触及53,620人民币，为4月15日以来最高。

中国实货铜需求降温，最新数据显示，上海保税区铜溢价小跌5美元至175-205美元，6月底曾触及四年高位210美元。(完)

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