金属期市：期铜因担忧美联储缩减购债下跌，中国经济企稳扶助铜价

* 新兴市场受创，因忧虑美联储缩减购债和叙利亚紧张局势升级

* 中国财政部副部长朱光耀称有信心实现今年经济增长7.5%的目标

路透伦敦8月27日 - 期铜周二小跌，因全球最大金属消费国中国经济增长趋稳的迹象带来的提振，被美国可能缩减刺激计划的忧虑抵消，且西方国家可能对叙利亚实施军事打击，使投资人更谨慎押注。

中国财政部副部长朱光耀周二表示，中国宏观经济政策将保持稳定，将加快经济结构调整，不需要经济刺激计划。朱光耀在习近平出席20国集团(G20)领导人峰会前夕的吹风会上表示，当前中国保持经济持续、健康增长面临复杂的外部和内部挑战，但有信心实现今年经济增长7.5%的目标。

不过，新兴市场受重创，因叙利亚紧张局势，且担忧美联储缩减购债。

西方大国向叙利亚反对派表示，预计将在几日内对总统阿萨德(Bashar al-Assad)的军事力量实施打击，且阿萨德的敌对派誓言将对其在内战中使用毒气加以惩罚，华盛顿称叙利亚使用毒气袭击是“道德败坏的行为”。

"铜价和新兴市场股市的表现相关联，人们担忧随着美联储更接近缩减量化宽松政策规模，基本面最弱的新兴市场将出现热钱外流，" T-Commodity金属顾问Gianclaudio Torlizzi说。

不过，他补充说，“中国经济趋稳为期铜提供强劲支撑。新兴主场抛售过度。我会将今日的弱势看作买入机会。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.6%，报7,315美元。伦敦市场在周一因假休市。

其他金属方面，期铝 跌0.3%，报每吨1,887美元。期锌 下跌0.2%，报每吨1,983美元。期铅 收升0.6%，报每吨2,224美元。